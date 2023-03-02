https://sputnikarabic.ae/20230302/طائرات-إلى-السعودية-إسرائيل-تعتزم-اتخاذ-قرار-جديد-في-محاولة-لتهدئة-التوترات-1074242890.html

"طائرات إلى السعودية"... إسرائيل تعتزم اتخاذ قرار جديد في محاولة لتهدئة التوترات

"طائرات إلى السعودية"... إسرائيل تعتزم اتخاذ قرار جديد في محاولة لتهدئة التوترات

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس إرسال طائرات تقل فلسطينين من الضفة الغربية، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل أداء فريضة الحج. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T20:10+0000

2023-03-02T20:10+0000

2023-03-02T20:10+0000

إسرائيل

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129381_0:88:2797:1661_1920x0_80_0_0_8e12604be46dbe565a6824a7633f1503.jpg

وبحث مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الأسبوع الماضي، إمكانية تسيير رحلات جوية للفلسطينيين، والتي ستنطلق من مطار رامون الإسرائيلي في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، مباشرة إلى السعودية، وفقا لقناة "i24" الإخبارية الإسرائيلية.وشارك في الاجتماع، ممثلو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي، ووزارة النقل، وسلطة المطارات الإسرائيلية، والذي عقد بناء على طلب من اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وتهدف الخطوة الإسرائيلية إلى "تركيز الجهود المدنية لخفض حدة الانفجارات وتقليل دوافع التصعيد"، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي، خلال أسابيع.ووفقا لوثيقة الاجتماع، فإن الشاباك والشرطة الإسرائيلية اشترطتا في سبيل تسيير الرحلات الجوية إلى السعودية، الوصول بنقليات حاصلة على التصاريح المطلوبة، وأن تتكون مجموعات الحجاج الفلسطينيين، من عائلات نووية أو أفراد عزّاب فوق سن الأربعين.كما ناقش الاجتماع مسارين للرحلات إلى المملكة، الأول خيار تشغيل مسار مباشر إلى السعودية، والذي "يحمل أهمية استراتيجية في دفع عجلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية في المستقبل، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة"، وفقا لقناة "i24" الإسرائيلية.أما المسار الثاني الذي نوقش في الاجتماع، بشأن الرحلات، فهو أن تكون الرحلات غير مباشرة، على أن تتوقف في مدينة إسطنبول التركية، قبل وصولها إلى الرياض.وتتواصل منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية منذ عام 2000.

https://sputnikarabic.ae/20221230/تقرير-الكشف-عن-الرجل-القوي-مهندس-التطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1071763701.html

إسرائيل

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار