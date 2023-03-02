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https://sputnikarabic.ae/20230302/طبيبة-تكشف-عن-فوائد-وأضرار-زيت-السمك-1074204755.html
طبيبة تكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك
طبيبة تكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك
قالت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا إن استخدام زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويحسن الحالة العقلية، ويحمي المفاصل والعظام. ومع ذلك، يجب الانتباه عند... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:09+0000
2023-03-02T08:09+0000
مجتمع
علوم
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وقالت الطبيبة لصحيفة "إيزفيستيا": "يتصدر زيت السمك قائمة العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان، يوجد في الأسماك الدهنية وهو غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم. إن تناول زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم، ويقلل من الالتهاب، ويحسن الحالة العقلية، ويدعم صحة الجلد، ويحمي المفاصل والعظام".وأشارت الطبيبة إلى أن زيت السمك ضروري للنساء الحوامل، لأنه له تأثير مفيد على مجرى الحمل وتطور الجنين.في الوقت نفسه، وفقًا للطبيبة، فإن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية، على عكس أولئك الذين يأكلون المأكولات البحرية نادرًا أو لا يأكلونها على الإطلاق.وأكدت الطبيبة أنه من الأفضل تناول الأسماك مرتين في الأسبوع مسلوقة أو مشوية، هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على جميع العناصر المفيدة بشكل أفضل. إذا لم تستطيع تناول المأكولات البحرية بشكل منتظم، فيمكنك تناول حبوب زيت السمك. ولكن قبل ذلك يجب عليك استشارة الطبيب.وتابعت: "يحتوي زيت السمك على أحماض دهنية أساسية لا يمكن أن ينتجها الجسم بشكل مستقل. لذلك، يجب أن يحصل الشخص عليها بأكل الأسماك أو إضافة زيت السمك إلى النظام الغذائي".
https://sputnikarabic.ae/20210914/ماذا-يحدث-لجسمك-عند-تناول-زيت-السمك؟-1050150129.html
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علوم
علوم

طبيبة تكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك

08:09 GMT 02.03.2023
© pixabay - eliasfalla مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك)
 مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© pixabay - eliasfalla
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قالت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا إن استخدام زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويحسن الحالة العقلية، ويحمي المفاصل والعظام. ومع ذلك، يجب الانتباه عند تناوله، لأن الفائض من هذه المادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية.
وقالت الطبيبة لصحيفة "إيزفيستيا": "يتصدر زيت السمك قائمة العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان، يوجد في الأسماك الدهنية وهو غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم. إن تناول زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم، ويقلل من الالتهاب، ويحسن الحالة العقلية، ويدعم صحة الجلد، ويحمي المفاصل والعظام".
مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
مجتمع
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت السمك؟
14 سبتمبر 2021, 16:40 GMT
وأشارت الطبيبة إلى أن زيت السمك ضروري للنساء الحوامل، لأنه له تأثير مفيد على مجرى الحمل وتطور الجنين.

وأضافت: "ومع ذلك، عند تناوله، يجدر الحذر من أجل منع العواقب الضارة. وحذرت تاناناكينا: "يمكن أن يؤدي زيت السمك الزائد في الجسم إلى زيادة في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر النزيف، ويتسبب أيضًا في التجشؤ والغثيان".

في الوقت نفسه، وفقًا للطبيبة، فإن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية، على عكس أولئك الذين يأكلون المأكولات البحرية نادرًا أو لا يأكلونها على الإطلاق.
وأكدت الطبيبة أنه من الأفضل تناول الأسماك مرتين في الأسبوع مسلوقة أو مشوية، هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على جميع العناصر المفيدة بشكل أفضل. إذا لم تستطيع تناول المأكولات البحرية بشكل منتظم، فيمكنك تناول حبوب زيت السمك. ولكن قبل ذلك يجب عليك استشارة الطبيب.
وتابعت: "يحتوي زيت السمك على أحماض دهنية أساسية لا يمكن أن ينتجها الجسم بشكل مستقل. لذلك، يجب أن يحصل الشخص عليها بأكل الأسماك أو إضافة زيت السمك إلى النظام الغذائي".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
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