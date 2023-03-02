https://sputnikarabic.ae/20230302/طهران-تجدد-نفيها-تزويد-موسكو-بمسيرات-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1074201111.html
طهران تجدد نفيها تزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا
طهران تجدد نفيها تزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا
كررت إيران على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، نفيها تزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لم تقدم حتى الآن... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T06:15+0000
2023-03-02T06:15+0000
2023-03-02T06:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية عندما عُرضت عليه صور لحطام طائرة من دون طيار يُزعم أنها إيرانية في أوكرانيا: "درس خبراؤنا هذه الصور، ولا علاقة لها بإيران".وأضاف: "منذ أربعة أشهر ونحن ننتظر الجولة الثانية من المفاوضات ونتوقع منهم ( الخبراء الأوكرانيين) أن يحضروا ويقدموا وثائق واقعية، لكن الفريق الأوكراني طيلة الفترة يقول في غضون أسبوعين، قريبًا، ولكن لا شيء يحدث".وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا في جنوب البلاد.وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ "مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في المعارك ضد أوكرانيا.ونفت طهران مرارا صحة ادعاءات استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد الاتهامات بهذا الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20230227/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-تصدير-مزعوم-لطائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1074101005.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
طهران تجدد نفيها تزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا
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كررت إيران على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، نفيها تزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لم تقدم حتى الآن أية وثيقة تثبت ذلك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية عندما عُرضت عليه صور لحطام طائرة من دون طيار يُزعم أنها إيرانية في أوكرانيا: "درس خبراؤنا هذه الصور، ولا علاقة لها بإيران".
وأضاف: "منذ أربعة أشهر ونحن ننتظر الجولة الثانية من المفاوضات ونتوقع منهم ( الخبراء الأوكرانيين) أن يحضروا ويقدموا وثائق واقعية، لكن الفريق الأوكراني طيلة الفترة يقول في غضون أسبوعين، قريبًا، ولكن لا شيء يحدث".
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية
من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا في جنوب البلاد.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ "مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في المعارك ضد أوكرانيا.
ونفت طهران مرارا صحة ادعاءات استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد الاتهامات بهذا الخصوص.