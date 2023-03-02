https://sputnikarabic.ae/20230302/طهران-تجدد-نفيها-تزويد-موسكو-بمسيرات-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1074201111.html

طهران تجدد نفيها تزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا

طهران تجدد نفيها تزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا

كررت إيران على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، نفيها تزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لم تقدم حتى الآن... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T06:15+0000

2023-03-02T06:15+0000

2023-03-02T06:15+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية عندما عُرضت عليه صور لحطام طائرة من دون طيار يُزعم أنها إيرانية في أوكرانيا: "درس خبراؤنا هذه الصور، ولا علاقة لها بإيران".وأضاف: "منذ أربعة أشهر ونحن ننتظر الجولة الثانية من المفاوضات ونتوقع منهم ( الخبراء الأوكرانيين) أن يحضروا ويقدموا وثائق واقعية، لكن الفريق الأوكراني طيلة الفترة يقول في غضون أسبوعين، قريبًا، ولكن لا شيء يحدث".وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا في جنوب البلاد.وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ "مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في المعارك ضد أوكرانيا.ونفت طهران مرارا صحة ادعاءات استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد الاتهامات بهذا الخصوص.

https://sputnikarabic.ae/20230227/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-تصدير-مزعوم-لطائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1074101005.html

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