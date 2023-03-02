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https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html
فلسطين تحذر من "تصعيد خطير" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "محو حوارة من الوجود"
فلسطين تحذر من "تصعيد خطير" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "محو حوارة من الوجود"
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة عن الوجود"، بـ"الإرهابية والعنصرية،... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:27+0000
2023-03-02T09:27+0000
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وقال اشتية، إن "تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضا رسميا، لارتكاب مجازر جديدة ضد سكان البلدة، والبلدات والقرى المجاورة، التي ما زالت تعيش تحت وطأة الجريمة المروعة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال، وأحرق خلالها المنازل والممتلكات، وارتكب جرائم القتل، وروع الأطفال والنساء"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وطالب "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية، لإدانة تلك التصريحات، وتفعيل القرارات الدولية بمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وعدم السماح له بالإفلات من العقاب".ورحب الوزير الفلسطيني، "بإدانة الولايات المتحدة لتصريحات سموتريتش، ووصفها لها بالمقززة وغير المسؤولة، داعيا إلى "إقران تلك الإدانة المهمة بعمل يضع حدا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ويفضي لفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".وأكد اشتية أن "تصريحات سموتريتش تكشف ما ظل المسؤولون الإسرائيليون يخفونه، من سياسات وممارسات إرهابية، كنا نعرفها ونحاول إقناع العالم بها، حتى تبدت بشكل فاضح دون أية مواربة، ما يضع العالم أمام مسؤولياته".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت تصريحات سموتريتش، واعتبرتها "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز".ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات"، مؤكدا أن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، قال سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230226/لابيد-ميليشيات-سموتريتش-شرعت-في-حرق-حوارة-لنسف-قمة-العقبة-1074046919.html
https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تنتقد-تصريحات-سموتريتش-بشأن-حوارة-غير-مسؤولة-ومثيرة-للاشمئزاز-1074198520.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

فلسطين تحذر من "تصعيد خطير" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "محو حوارة من الوجود"

09:27 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة عن الوجود"، بـ"الإرهابية والعنصرية، والتي تنذر بتصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني".
وقال اشتية، إن "تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضا رسميا، لارتكاب مجازر جديدة ضد سكان البلدة، والبلدات والقرى المجاورة، التي ما زالت تعيش تحت وطأة الجريمة المروعة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال، وأحرق خلالها المنازل والممتلكات، وارتكب جرائم القتل، وروع الأطفال والنساء"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطالب "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية، لإدانة تلك التصريحات، وتفعيل القرارات الدولية بمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وعدم السماح له بالإفلات من العقاب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
لابيد: ميليشيات سموتريتش شرعت في حرق حوارة لنسف قمة العقبة
26 فبراير, 20:52 GMT
ورحب الوزير الفلسطيني، "بإدانة الولايات المتحدة لتصريحات سموتريتش، ووصفها لها بالمقززة وغير المسؤولة، داعيا إلى "إقران تلك الإدانة المهمة بعمل يضع حدا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ويفضي لفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأكد اشتية أن "تصريحات سموتريتش تكشف ما ظل المسؤولون الإسرائيليون يخفونه، من سياسات وممارسات إرهابية، كنا نعرفها ونحاول إقناع العالم بها، حتى تبدت بشكل فاضح دون أية مواربة، ما يضع العالم أمام مسؤولياته".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت تصريحات سموتريتش، واعتبرتها "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز".
ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات"، مؤكدا أن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز
05:05 GMT
وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، قال سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
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