https://sputnikarabic.ae/20230302/قبيلة-السادة-المعامرة-تطالب-الصليب-الأحمر-بالعمل-على-فك-الحصار-عن-الشعب-السوري-1074226702.html

قبيلة "السادة المعامرة" تطالب الصليب الأحمر بالعمل على فك الحصار عن الشعب السوري

قبيلة "السادة المعامرة" تطالب الصليب الأحمر بالعمل على فك الحصار عن الشعب السوري

سلم أبناء مدينة الحسكة السورية بدعوة من قبيلة السادة المعامرة العربية، رسالة لمدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية في محافظة الحسكة، يطالبون فيها... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T13:19+0000

2023-03-02T13:19+0000

2023-03-02T13:19+0000

العالم العربي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن أبناء قبيلة السادة المعامرة والفعاليات الاجتماعية في مدينة الحسكة، نفذوا، اليوم الخميس الثاني من آذار / مارس، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للمطالبة برفع الإجراءات القسرية وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وخاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها سوريا جراء الزلزال المدمر.وسلم منسق تجمع قبيلة السادة المعامرة الدكتور أحمد الدريس رسالة لمدير مكتب اللجنة الدولية الدكتور عاصم العيسوي، حيث أدانت القبيلة في رسالتها الممارسات الامريكية والغربية غير الإنسانية وغير الأخلاقية بحق الشعب السوري، داعية كل شرفاء العالم إلى رفع الصوت من أجل إنهاء هذا الحصار الذي أنهك أبناء الشعب السوري وظهرت نتائجه الكارثية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المحافظات السورية.وأكدت الرسالة "الوقوف الى جانب كل الاسر المنكوبة جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية، وكشف زيف الادعاءات الامريكية والغربية وافتقارها للحد الأدنى من القيم والمعايير الإنسانية أمام المآسي الإنسانية التي مر بها السوريون من خلال تسييس المساعدات الإنسانية التي تريد الشعوب تقديمها إلى سورية.وقال حسن العبيد أحد وجهاء قبيلة المعامرة في تصريح لــ"سبوتنيك" إن قبيلة السادة المعامرة دعت كافة الفعاليات وأبناء القبائل للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية رفضا للحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب، وممارسات الحلف الأمريكي الذي جوع وقتل وشرد السوريين، وإيصال رسالة بأنهم مع وطنهم بكل الظروف.بدوره بركو البركو من وجهاء قبيلة المعامرة ،أكد في تصريح لــ"سبوتنيك" أن "الشعب السوري منذ 12 عاماً يعيش مأساة إنسانية كبيرة، نتيجة الحرب التي فرضت على الشعب السوري، حيث كان للمجتمع الدولي ومنظماته الدور السلبي والغائب عن الساحة السورية، واليوم ونحن نعيش كارثة الزلزال المدمر نطالبهم بالضغط والتدخل لكسر الحصار الأمريكي الجائر على شعبنا الصابر".من جانبه داوود المعروف من وجهاء المعامرة، أوضح لــ"سبوتنيك" أن "هذه الاجراءات الاقتصادية الجائرة لا تحمل أي شرعة ولا تحمل أي إطار قانوني، إنما تم فرضها من محتل غاشم يسرق نفطنا وغازنا، ونحن هنا لنقول إننا باقون، ونطالب شرفاء العالم عبر الصليب الأحمر الدولي برفع الحصار ولا سيما في ظل ما خلفته كارثة الزلزال المدمر".وأشار الشيخ ميزر المسلط رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة لــ"سبوتنيك" إلى أن "الهدف من هذه الوقفة هو مطالبة المنظمات الدولية والانسانية برفع الحصار عن بلدنا سورية بعد معاناة 12 عاماً من الإرهاب بكل أشكاله ،وإلغاء الحصار عن الشعب السوري الذي أنهكته الحرب قبل أن يحدث هذا الزلزال الذي عمق الجراح وزاد الوجع، ووقفتنا اليوم رسالة نؤكد من خلالها أننا صامدون متجذرون في هذه الارض ولن نتخلى عنها".وأكد المسلط "ضرورة تدخل كافة المنظمات الدولية والصليب الأحمر للضغط على الدولة التركية وقوات "قسد" لإعادة تشغيل محطة علوك لمياه الشرب التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه لمليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها منذ سبعة أشهر متواصلة".

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