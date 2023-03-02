https://sputnikarabic.ae/20230302/قلق-في-تل-أبيب-لماذا-تخشى-إسرائيل-حصول-إيران-على-منظومة-إس-400-الروسية--1074243266.html

قلق في تل أبيب... لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على منظومة "إس-400" الروسية؟

قلق في تل أبيب... لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على منظومة "إس-400" الروسية؟

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، بأن إيران تسعى للحصول على نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، وهو ما تعتبر تل أبيب أنه سيقلص قدرتها على... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T20:25+0000

2023-03-02T20:25+0000

2023-03-02T20:25+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061394252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_933cdb03009aa0260c8a003becbe4a81.jpg

ونقلت وكالة "بلومبرغ" في تقرير، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول أمريكي كبير سابق وصفتهما بأنهما "مطلعان على المناقشات"، قولهما إن احتمال حصول إيران على منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، سيسرع من "اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل".وأضافا أن تشغيل منظومة "إس-400" في حال حصول إيران عليها سيستغرق أقل من عامين.وأوضحا أنه بحلول نهاية عام 2023، سيكون لدى طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإنتاج 10 قنابل نووية.بدوره، قال المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر، "كلما زادت دفاعاتهم الجوية، زادت صعوبة ضربهم"، مضيفا "نحن نحلل أنسب وقت لاتخاذ الإجراءات".ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه القلق بشأن الخطوات النووية الإيرانية منذ قال مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم عثروا على نظائر اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من الـ90% اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.يذكر أن منظومة "إس-400" قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الشبح الأمريكية، كما تستطيع اعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها. وتستطيع المنظومة متابعة 300 هدف في آن واحد، وتكتشف الأهداف على بعد 600 كم، كما أن مدى تدمير الأهداف الآيرودينامية يصل إلى ما بين 3 و240 كم، والبالستية من 5 إلى 60 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للهدف المدمر 4.8 كم/ثانية، وتستطيع تدمير 36 هدفا في وقت واحد، وكذلك توجيه 72 صاروخا في آن واحد. ويمكن نشر المنظومة خلال 5 دقائق، وتكون جاهزة للعمل.

https://sputnikarabic.ae/20230301/مسؤول-عسكري-أمريكي-إيران-قادرة-على-صنع-قنبلة-نووية-في-غضون-12-يوما-1074164648.html

https://sputnikarabic.ae/20200624/قدرات-خارقة-إس-400-الروسي-يسقط-كل-ما-يتحرك-في-السماء-فيديو-1045811747.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار