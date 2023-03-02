https://sputnikarabic.ae/20230302/قلق-في-تل-أبيب-لماذا-تخشى-إسرائيل-حصول-إيران-على-منظومة-إس-400-الروسية--1074243266.html
قلق في تل أبيب... لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على منظومة "إس-400" الروسية؟
قلق في تل أبيب... لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على منظومة "إس-400" الروسية؟
أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، بأن إيران تسعى للحصول على نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، وهو ما تعتبر تل أبيب أنه سيقلص قدرتها على... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" في تقرير، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول أمريكي كبير سابق وصفتهما بأنهما "مطلعان على المناقشات"، قولهما إن احتمال حصول إيران على منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، سيسرع من "اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل".وأضافا أن تشغيل منظومة "إس-400" في حال حصول إيران عليها سيستغرق أقل من عامين.وأوضحا أنه بحلول نهاية عام 2023، سيكون لدى طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإنتاج 10 قنابل نووية.بدوره، قال المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر، "كلما زادت دفاعاتهم الجوية، زادت صعوبة ضربهم"، مضيفا "نحن نحلل أنسب وقت لاتخاذ الإجراءات".ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه القلق بشأن الخطوات النووية الإيرانية منذ قال مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم عثروا على نظائر اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من الـ90% اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.يذكر أن منظومة "إس-400" قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الشبح الأمريكية، كما تستطيع اعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها. وتستطيع المنظومة متابعة 300 هدف في آن واحد، وتكتشف الأهداف على بعد 600 كم، كما أن مدى تدمير الأهداف الآيرودينامية يصل إلى ما بين 3 و240 كم، والبالستية من 5 إلى 60 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للهدف المدمر 4.8 كم/ثانية، وتستطيع تدمير 36 هدفا في وقت واحد، وكذلك توجيه 72 صاروخا في آن واحد. ويمكن نشر المنظومة خلال 5 دقائق، وتكون جاهزة للعمل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قلق في تل أبيب... لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على منظومة "إس-400" الروسية؟
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أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، بأن إيران تسعى للحصول على نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، وهو ما تعتبر تل أبيب أنه سيقلص قدرتها على توجيه ضربة لمنشآت طهران النووية.
ونقلت
وكالة "بلومبرغ" في تقرير، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول أمريكي كبير سابق وصفتهما بأنهما "مطلعان على المناقشات"، قولهما إن احتمال حصول إيران على منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، سيسرع من "اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل".
وأضافا أن تشغيل منظومة "إس-400" في حال حصول إيران عليها سيستغرق أقل من عامين.
ووفقا للمصادر، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400
"، الذي يمكنه إصابة أهداف جوية على مسافة تصل إلى 155 ميلا (250 كم)، سيخلق "منطقة حمراء للطائرات على ارتفاعات عالية".
وأوضحا أنه بحلول نهاية عام 2023، سيكون لدى طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإنتاج 10 قنابل نووية.
بدوره، قال المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر، "كلما زادت دفاعاتهم الجوية، زادت صعوبة ضربهم"، مضيفا "نحن نحلل أنسب وقت لاتخاذ الإجراءات".
ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه القلق بشأن الخطوات النووية الإيرانية منذ قال مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم عثروا على نظائر اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من الـ90% اللازمة لتصنيع قنبلة نووية
.
يذكر أن منظومة "إس-400" قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الشبح الأمريكية، كما تستطيع اعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها.
وتستطيع المنظومة متابعة 300 هدف في آن واحد، وتكتشف الأهداف على بعد 600 كم، كما أن مدى تدمير الأهداف الآيرودينامية يصل إلى ما بين 3 و240 كم، والبالستية من 5 إلى 60 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للهدف المدمر 4.8 كم/ثانية، وتستطيع تدمير 36 هدفا في وقت واحد، وكذلك توجيه 72 صاروخا في آن واحد. ويمكن نشر المنظومة خلال 5 دقائق، وتكون جاهزة للعمل.