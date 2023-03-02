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https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-الغرب-دون-خجل-يدفن-صفقة-الحبوب-التي-بدأها-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1074206120.html
لافروف: على الغرب أن يتوقف عن اللعب بـ"ورقة الغذاء"
لافروف: على الغرب أن يتوقف عن اللعب بـ"ورقة الغذاء"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب يدفن بلا خجل "صفقة الحبوب" التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:48+0000
2023-03-02T09:13+0000
روسيا
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وقال لافروف، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين: "الغرب يدفن بلا خجل المبادرة الإنسانية المعروفة للأمين العام للأمم المتحدة".ووفقا له، هناك عقبات واضحة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية حول العالم، مهما حاول الاتحاد الأوروبي إقناع الجميع بعكس ذلك.وبحث الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، يوم 16 كانون الثاني/يناير 2023 ، تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا ووقف تعليق إمدادات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أنه توصل إلى اتفاق مع بوتين حول إمكانية إرسال الحبوب والأسمدة الروسية مجانًا إلى الدول الأفريقية المحتاجة.يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/واشنطن-تحث-مجموعة-الـ20-على-العمل-لدعم-صفقة-الحبوب-وتوسيعها-1074197436.html
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لافروف: على الغرب أن يتوقف عن اللعب بـ"ورقة الغذاء"

08:48 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب يدفن بلا خجل "صفقة الحبوب" التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال لافروف، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين: "الغرب يدفن بلا خجل المبادرة الإنسانية المعروفة للأمين العام للأمم المتحدة".

ووفقا له، هناك عقبات واضحة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية حول العالم، مهما حاول الاتحاد الأوروبي إقناع الجميع بعكس ذلك.

وشدد لافروف على أن "الوقت قد حان للتوقف عن اللعب بورقة الغذاء"، مشيرًا إلى أن أسباب الأزمة ترجع إلى تصرفات الغرب، الذي طبع تريليونات الدولارات واليورو في بداية وباء كورونا، واشترى الإمدادات الغذائية بشكل جنوني حول العالم، واليوم، تذهب حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس إلى أفقر الدول".

وبحث الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، يوم 16 كانون الثاني/يناير 2023 ، تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا ووقف تعليق إمدادات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أنه توصل إلى اتفاق مع بوتين حول إمكانية إرسال الحبوب والأسمدة الروسية مجانًا إلى الدول الأفريقية المحتاجة.
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يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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