https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-قمة-العشرين-في-الهند-فيديو-1074212496.html

لافروف: الغرب يحاول أن يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا للحفاظ على هيمنته العالمية... فيديو

لافروف: الغرب يحاول أن يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا للحفاظ على هيمنته العالمية... فيديو

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، عقب لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم

قمة مجموعة العشرين

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وقال لافروف خلال المؤتمر ردا على سؤال حول المشاورات التي أجراها لافروف ووجعة النظر غير الغربية: نحن كممثلون لوزارة الخارجية الروسية نركز على ضمان مصالحنا الوطنية وضرورة تنفيذ ذلك مع أخذ الحساب مصالح الشركاء الآخرين، لكن الغرب يحاول أن يلحق هزيمة ساحقة استراتيجية بروسيا، ونظرا لعدم رغبته بالابتعاد عن الهيمنة العالمية، أعتقد أن هذه الدول تتعرض لضغط غير مسبوق من قبل الغرب، وتضطر هذه الدول بشكل أو بآخر للتطرق لهذا الموضوع، بودي أن أذكركم بأن ميثاق الأمم المتحدة المعترف به من قبل المجتمع الدولي، لا يمكن تنفيذ بنود هذا الميثاق بشكل انتقائي، المبدأ الرئيسي المثبت في هذا الميثاق، هو حق الشعوب بتقرير مصيرها بنفسها، هذا مبدأ هو مبدأ رئيسي".ويقوم لافروف بزيارة رسمية إلى الهند تستمر يومين في إطار منتدى مجموعة العشرين، حيث أجرى محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى دبلوماسيين كبار آخرين.

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