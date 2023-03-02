https://sputnikarabic.ae/20230302/لبنان-إلى-الهاوية-الأساتذة-في-إضراب-عام-والطلاب-معلقون-بأمل-حل-وزاري--1074217121.html

"لبنان إلى الهاوية"... الأساتذة في إضراب عام والطلاب معلقون بأمل حل وزاري

"لبنان إلى الهاوية"... الأساتذة في إضراب عام والطلاب معلقون بأمل حل وزاري

في حلقة اليوم: لبنان إلى الهاوية وإضراب الأساتذة مستمر. سعد المجرد وراء القضبان بست سنوات سجن نافذة في قضية اغتصاب. الفنانة حلا شيحة تخلع الحجاب وتحذف صورها مع... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T11:34+0000

2023-03-02T11:34+0000

2023-03-02T11:49+0000

راديو

صدى الحياة

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"لبنان إلى الهاوية"... الأساتذة في إضراب عام والطلاب معلقون بأمل حل وزاري "لبنان إلى الهاوية"... الأساتذة في إضراب عام والطلاب معلقون بأمل حل وزاري

تتوالى المحن والمصائب على لبنان يوما بعد آخر منذ عدة سنوات، وتشتد الأزمات واحدة تلو الأخرى في مختلف القطاعات والمجالات، وتقف هذه الظروف القاهرة حائلا بين المواطن اللبناني الذي يدفع وحده الثمن وبين مصير أبنائه المعلّق.ولعل من أهم القطاعات التي ترتكز وتُـــبنى عليها الدول، قطاع التعليم، بل وأصبح أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم والدول هو القطاع التعليمي، فدون تعليم لا يمكن أن يتحقق النمو والاستقرار والاستدامة.إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية في لبنان يدخل أسبوعه الثامن، فيما يعيش عشرات آلاف الطلاب والطالبات قلقًا بالغ الخطورة على مستقبلهم، فهل ستتحرك الجهات الرسمية وتسارع لتلبية مطالب الأساتذة؟، وهل هذا أمر متعمد لضرب قطاع التعليم اللبناني وجودته الذي لطالما كان في التصنيفات الأولى عالميا؟حول هذا الموضوع، قالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم في لبنان، الأستاذة نسرين شاهين لبرنامج "صدى الحياة":دور وزارة التربية والتعليم اللبنانية مفقودوأشارت إلى سياسة تكميم الأفواه في السلطة اللبنانية ودور الوزارة في إيجاد حل سريع لوضع الأساتذة، وقالت:ومن جانبه، قال رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان، الأستاذ حسين الجواد، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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