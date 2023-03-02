https://sputnikarabic.ae/20230302/متطوعو-البعثة-الإنسانية-الروسية-يطلقون-حملة-إغاثية-لمتضرري-الزلزال-في-اللاذقية-1074229024.html
متطوعو البعثة الإنسانية الروسية يطلقون حملة إغاثية لمتضرري الزلزال في اللاذقية
متطوعو البعثة الإنسانية الروسية يطلقون حملة إغاثية لمتضرري الزلزال في اللاذقية
جال متطوعو "البعثة الإنسانية الروسية" (Russian Humanitarian Mission)، اليوم الخميس، في عدد من القرى والبلدات في ريف محافظة اللاذقية السورية، ووزعوا أطنانا من... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:29+0000
2023-03-02T13:29+0000
2023-03-02T13:29+0000
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وقال سيرغي شيفتشوك، رئيس منظمة "البعثة الإنسانية الروسية" في تصريح لـ"سبوتنيك" إن ناشطي البعثة قدموا خلال جولتهم في عدد من بلدات ريف اللاذقية، مساعدات إنسانية أساسية في إطار استجابة المنظمة لضحايا ومتضرري زلزال محافظة اللاذقية.وأضاف شيفتشوك أن عمليات الإغاثة التي انطلقت مرحلتها الأولى في المناطق الشاطئية يوم أمس الأربعاء، شهدت توزيع 4 أطنان من المساعدات الغذائية.وأوضح شيفتشوك أن نشاط المرحلة الأولى شمل بلدات "عرب الملك" و"بستان الباشا" و"بسيسين" و"بطرة" بريف مدينة جبلة، في ريف اللاذقية الجنوبي.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
متطوعو البعثة الإنسانية الروسية يطلقون حملة إغاثية لمتضرري الزلزال في اللاذقية
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جال متطوعو "البعثة الإنسانية الروسية" (Russian Humanitarian Mission)، اليوم الخميس، في عدد من القرى والبلدات في ريف محافظة اللاذقية السورية، ووزعوا أطنانا من المساعدات على المحتاجين ومتضرري الزلزال.
وقال سيرغي شيفتشوك، رئيس منظمة "البعثة الإنسانية الروسية" في تصريح لـ"سبوتنيك" إن ناشطي البعثة قدموا خلال جولتهم في عدد من بلدات ريف اللاذقية، مساعدات إنسانية أساسية في إطار استجابة المنظمة لضحايا ومتضرري زلزال محافظة اللاذقية.
وأضاف شيفتشوك أن عمليات الإغاثة التي انطلقت مرحلتها الأولى في المناطق الشاطئية يوم أمس الأربعاء، شهدت توزيع 4 أطنان من المساعدات الغذائية.
وأوضح شيفتشوك أن نشاط المرحلة الأولى شمل بلدات "عرب الملك" و"بستان الباشا" و"بسيسين" و"بطرة" بريف مدينة جبلة، في ريف اللاذقية الجنوبي.