https://sputnikarabic.ae/20230302/مجلس-الأمن-القومي-الروسي-المشاورات-الروسية-الكوبية-بشأن-الأمن-تتضمن-التصدي-للثورات-الملونة-1074200738.html
مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة
مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة
أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي في بيان، إن المشاورات الروسية الكوبية حول قضايا الأمن، التي عقدت في هافانا يوم الأربعاء، تضمنت مناقشة تعزيز الجهود "للتصدي... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T04:58+0000
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هافانا - سبوتنيك. ووفق بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن، "تبادل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية الكوبي وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، وجهات النظر حول الاستقرار العالمي والإقليمي، وأوليا اهتمام خاص للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية..".ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة"ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
https://sputnikarabic.ae/20230302/باتروشيف-يبحث-مع-القيادة-الكوبية-أولويات-التعاون-الاستراتيجي-بين-موسكو-وهافانا-1074199868.html
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مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة
04:58 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي في بيان، إن المشاورات الروسية الكوبية حول قضايا الأمن، التي عقدت في هافانا يوم الأربعاء، تضمنت مناقشة تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة" والنشاط التدميري للمنظمات غير الحكومية.
هافانا - سبوتنيك
. ووفق بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن، "تبادل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية الكوبي وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، وجهات النظر حول الاستقرار العالمي والإقليمي، وأوليا اهتمام خاص للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية..".
ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة
"
ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.