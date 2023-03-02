عربي
https://sputnikarabic.ae/20230302/مجلس-الأمن-القومي-الروسي-المشاورات-الروسية-الكوبية-بشأن-الأمن-تتضمن-التصدي-للثورات-الملونة-1074200738.html
مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة
مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة
أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي في بيان، إن المشاورات الروسية الكوبية حول قضايا الأمن، التي عقدت في هافانا يوم الأربعاء، تضمنت مناقشة تعزيز الجهود "للتصدي... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T04:58+0000
2023-03-02T05:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101363/80/1013638027_0:0:2583:1453_1920x0_80_0_0_5efd54f3a13aaeaa174eb8432916099a.jpg
هافانا - سبوتنيك. ووفق بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن، "تبادل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية الكوبي وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، وجهات النظر حول الاستقرار العالمي والإقليمي، وأوليا اهتمام خاص للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية..".ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة"ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
https://sputnikarabic.ae/20230302/باتروشيف-يبحث-مع-القيادة-الكوبية-أولويات-التعاون-الاستراتيجي-بين-موسكو-وهافانا-1074199868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101363/80/1013638027_0:24:2583:1961_1920x0_80_0_0_ab04433d519b206a776b2b879a9d871f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

مجلس الأمن القومي الروسي: المشاورات الروسية الكوبية بشأن الأمن تتضمن التصدي للثورات الملونة

04:58 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Said Tcarnaev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي باترشيف
نيكولاي باترشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي في بيان، إن المشاورات الروسية الكوبية حول قضايا الأمن، التي عقدت في هافانا يوم الأربعاء، تضمنت مناقشة تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة" والنشاط التدميري للمنظمات غير الحكومية.
هافانا - سبوتنيك. ووفق بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن، "تبادل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية الكوبي وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، وجهات النظر حول الاستقرار العالمي والإقليمي، وأوليا اهتمام خاص للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية..".
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
باتروشيف يبحث مع القيادة الكوبية أولويات التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا
00:19 GMT
ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على تعزيز الجهود "للتصدي للثورات الملونة"
ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала