https://sputnikarabic.ae/20230302/محافظ-أريحا-لـسبوتنيك-حصار-المدينة-عقاب-لكل-الفلسطينيين-ولا-سلام-مع-حكومة-تضم-بن-غفير-وسموترتش-1074236892.html

محافظ أريحا لـ"سبوتنيك": حصار المدينة عقاب لكل الفلسطينيين ولا سلام مع حكومة تضم بن غفير وسموترتش

محافظ أريحا لـ"سبوتنيك": حصار المدينة عقاب لكل الفلسطينيين ولا سلام مع حكومة تضم بن غفير وسموترتش

قال جهاد أبو عسل محافظ أريحا والأغوار، إن المدينة كانت صامدة أمام الحصار الإسرائيلي الخانق على مدار الأيام الماضية، والذي خلف قتيلا وعدة مصابين، كما كشف الوجه... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T17:10+0000

2023-03-02T17:10+0000

2023-03-02T17:10+0000

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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن المحافظة دخلت في حالة الحداد الكامل وأعلنت الإضراب العام احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يأمل خيرًا من المؤسسات والمنظمات الدولية لنصرته وإقامة دولته.ولفت إلى أن تحول المجتمع الدولي تجاه إسرائيل الفترة الأخيرة مجرد أقوال وأحاديث، ولم يتحول إلى أفعال حقيقية، معتبرًا أن الجميع يعاقب فلسطين على ردة الفعل ولا ينظر للفعل الإسرائيلي نفسه.واستبعد محافظ أريحا أن يكون هناك أي فرصة للسلام مع الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، قائلًا: "حكومة تضم في عضويتها بن غفير وسموترتش لا يمكن أن تبحث عن فرصة للسلام أو للحوار".وإلى نص الحواربداية.. أين وصل الحصار الإسرائيلي لمدينة أريحا؟الحصار المطبق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية منذ أيام على أريحا انتهى منذ مساء أمس الأربعاء، ورفعت إسرائيل كافة الحواجز التي نشرتها على مداخل المدينة ومخارجها، لكن الحصار كان صعبًا، وخلف شهيد فلسطيني و3 إصابات مباشرة بالرصاص، وعشرات الإصابات بالاختناق نتيجة إطلاق الاحتلال للغاز المسيل للدموع، و6 حالات اعتقال، ومداهمة عشرات المنازل.بعد إنهاء الحصار.. ما الوضع داخل المدينة الآن؟صراحة هناك حالة من الحزن على روح الشهيد، وأعلنت محافظة أريحا الدخول في حالة الحداد الكامل اليوم، وكذلك الإضراب العام، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة والمدن المجاورة لها.أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه بهم في قتل المستوطن الإسرائيلي في أريحا.. كيف ترى هذا الإعلان وما ضمانات صدقه؟صراحة، لا يمكن الوثوق في الاحتلال الإسرائيلي، والجميع يعرف مدى كذبه، واستخدامه الدائم للخداع والتلوين وتزييف الحقائق، الاحتلال يتحدث كما يريد، ويلجأ إلى الكذب عندما يفشل في أي عملية أمنية، إلا أن الروايات التي تسوقها إسرائيل في هذا الصدد دائمًا ما تكون غير صادقة وغير حقيقية، ومجرد محاولة لسد القضية.بعيدًا عن الأسباب المعلنة.. ما الدوافع الإسرائيلية من حصار مدينة أريحا بشكل متكرر؟محافظة أريحا لها أهمية استراتيجية واقتصادية خاصة لدى فلسطين، حيث تعتبر سلة غذاء الدولة الفلسطينية، وكذلك المعبر والمتنفس الوحيد لأهالي الضفة الغربية عبر معبر جسر الكرامة المتصل مع المملكة الأردنية، والاحتلال يعلم جيدًا أن إغلاق أريحا وفرض الحصار عليها، لا يعني معاقبة أهالي المحافظة وحسب، بل معاقبة كل الشعب الفلسطيني وفي كافة المحافظات، حيث تعد المدينة شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين، والهدف من الحصار هو التضييق على الفلسطينيين.كيف قيمت اللجنة الدولية التي مرت على محافظة أريحا الانتهاكات الإسرائيلية هناك؟للأسف، الاحتلال زيف الحقائق كالعادة، وقام برفع كافة الحواجز التي وضعها في المدنية خلال مرور الوفد، وحاول إيهامهم بأن إسرائيل لم تقم بأي انتهاك أو تضييق هنا، وما إن مرت اللجنة حتى أعادوا الحواجز مرة أخرى واستمرت أعمال المداهمة والتنكيل والانتهاكات.كيف تقيم مخرجات اجتماع العقبة وإلى أي مدى ترى التزام الجانب الإسرائيلي بها؟التعهدات التي قدمها الاحتلال في اجتماع الأردن بحضور دولي لم تكن سوى زر الرماد في العيون، فالحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو وعضوية بن غفير وسموترتش أعلنت مسبقًا أن الاجتماع ومخرجاته، وكل ما جرى في مدينة العقبة، لم يعبر نهر الأردن.وماذا عن تدويل هذه الانتهاكات دوليًا من قبل السلطة الفلسطينية.السلطة الوطنية هي سلطة الشعب الفلسطيني والمسؤولة عنه، وهي تبذل كافة جهودها للحفاظ عليه وعلى وطنه وحقوقه، كما أنها تسعى للسلام، وتبحث عنه في كافة المحافل، لكن لا يوجد شريك حقيقي لهذا السلام، الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاشية، حكومة إرهاب ومستوطنين يقودها متطرفون مثل بن غفير وسموترتش، يبحثون عن الاستيطان والإرهاب فقط.بذكركم للاستيطان.. أين وصل البناء الاستعماري الإسرائيلي في مدينة أريحا وبلدانها؟الاستيطان الإسرائيلي في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية مستمر وبقوة، وفي مدينة أريحا صادر الاحتلال ما يقرب من ثلثي مساحة المحافظة، صادروا الأراضي الزراعية ويقومون بزراعتها لصالح المستوطنين هناك، وهدموا منازل الفلسطينيين وهناك أكثر من 12 منزلًا هدموا الشهر الماضي فقط في المدينة، استبدل الاحتلال هذه المناطق بمستوطنات إسرائيلية.وكيف ترى ردات الفعل الدولية تجاه هذه الانتهاكات؟الشعب الفلسطيني لم يعد يأمل خيرًا في المجتمع الدولي، بات فاقدًا للأمل في نصرته دوليًا، ولا يثق في كل الهيئات الدبلوماسية الدولية، ويعي جيدًا أن العالم ينظر فقط لردة فعل الفلسطينيين على الانتهاكات الإسرائيلية، يشجبونها ويعلقون عليها، لكنهم يغضون الطرف عن الفعل الإسرائيلي نفسه، لا أحد يراه أو يطلع عليه.لكن يبدو أن هناك موقفًا جديدًا لبعض الدول تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين؟هناك الكثير من الأقوال وتصريحات الاستياء والشجب، نتمنى أن يكون هناك موقف دولي مضاد للانتهاكات الإسرائيلية ينصر القضية الفلسطينية، لكن نأمل أن تثبت هذه الدول أقوالها وتصريحاتها، وتحولها إلى أفعال توقف من خلالها التطرف والإرهاب الإسرائيلي.صادق الكنيست الإسرائيلي على قوانين تستهدف الأسرى مثل قانون سحب الجنسية والإعدام.. كيف ترى خطورة مثل هذه التشريعات؟صراحة دائمًا ما تشرع إسرائيل قوانين عنصرية إرهابية تستهدف من خلالها الوجود الفلسطيني، لكن هذه القوانين ليست جديدة، ولا تشكل أي فارق في السلوك الإسرائيلي، كون إسرائيل ترتكب الإعدام الميداني بشكل شبه يومي بدون الحاجة إلى قانون أو تشريع.وما فرص السلام القائمة بين فلسطين وإسرائيل في الوقت الراهن؟ليس هناك أي أفق سياسي أو حلول لسلام دائم مع إسرائيل، في ظل حكومة يقودها نتنياهو وبن غفير وسموترتش، من يريد السلام لا يختار هؤلاء لقيادة الحكومة، من المستبعد أن يكون هناك أي عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن، ما دامت هذه الحكومة تحتوي على أسماء متطرفة وإرهابية.تحدث وزير المالية الإسرائيلي عن ضرورة محو بلدة حوارة.. ما تقيمك لهذه التصريحات؟بلدة حوارة كانت محط أنظار العالم الفترة الأخيرة، ومحورا مهمًا للأحداث، ونقطة اشتباك، وكشفت للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وعن أعمال الحكومة المسيئة دوليًا، وإرهاب المستوطنين، كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال، وعرت كذبهم ومحاولة تسويق أنفسهم أمام العالم بأنهم دولة ديمقراطية وجماعات سلام، وأن الفلسطينيين هم من لا يسعون خلف السلام، لذلك جاءت هذه التصريحات، وصراحة هو لا يريد أن يمحي فقط بلدة حوارة، بل يمحي كل فلسطين، وكافة أبناء هذا الشعب، وكل ما ينتمي إليه.كيف ترى العلاقات الفلسطينية الروسية؟العلاقات بين فلسطين وروسيا قوية ومتميزة، لا يشوبها أي شائبة أو إشكالية، وحقيقة هناك دعم ومناصرة دائمة تقدمها موسكو للقضية الفلسطينية.أجرى الحوار: وائل مجدي

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حوارات, أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, روسيا