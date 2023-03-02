https://sputnikarabic.ae/20230302/مشاهد-خادشة-في-فيلم-للأطفال-تثير-انتقادات-في-ليبيا-والمسؤولون-يعتذرون-للشعب-1074236691.html

مشاهد خادشة في فيلم للأطفال تثير انتقادات في ليبيا والمسؤولون يعتذرون للشعب

مشاهد خادشة في فيلم للأطفال تثير انتقادات في ليبيا والمسؤولون يعتذرون للشعب

أثار فيلم كرتوني للأطفال احتوى على مشاهد وصفت بـ"المخلة بالحياء والآداب"، وتتنافى مع قيم المجتمع، انتقادات واسعة في ليبيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T16:49+0000

2023-03-02T16:49+0000

2023-03-02T16:49+0000

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وخلال الساعات الماضية تداولت على مواقع التواصل في ليبيا لقطات من الفيلم الكرتوني الذي بثته قناة "ليبيا الوطنية".ووصف رواد مواقع التواصل ما حصل بـ"الجريمة اللاأخلاقية" في حق الأطفال والمجتمع، ودعوا إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين في القناة.بدوره، طالب مدير إدارة البرامج في قناه "ليبيا الوطنية" بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة. ووجّه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عمليه بثه إلى المجلس التأديبي، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.بينما أكد مدير مكتب قناة "ليبيا الوطنية" بمدينة مصراتة، الحسن باكير، أن ما تم عرضه "لا يمثل سياسة القناة أو إدارتها أو حتى العاملين فيها"، واعتبر أن الأمر لم يكن مقصودا.لكن نشطاء مواقع التواصل اعتبروا أن المسؤولين في القناة هم السبب الرئيسي في وصول تلك الصور والمشاهد غير المناسبة إلى الأطفال، وطلبوا منهم تقديم اعتذار من الليبيين وتقديم استقالتهم.وتفاعلا مع ذلك، قال عواطف الطشاني مدير قناة "ليبيا الوطنية" في بيان "نعتذر للشعب الليبي ولمشاهدينا عن بث مشهد خادش في الرسوم المتحركة وهو خطأ مهني فادح غير مقصود نتحمل مسؤوليته"، حسب ما ذكر موقع "أخبار ليبيا".

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