https://sputnikarabic.ae/20230302/مشهد-مهيب-لإنقاذ-حصان-بقي-21-يوما-تحت-أنقاض-زلزال-تركيا-فيديو-1074226593.html
مشهد مهيب لإنقاذ حصان بقي 21 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا... فيديو
مشهد مهيب لإنقاذ حصان بقي 21 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد لحظة انتشال فرق الإنقاذ التركية لحصان من تحت الأنقاض، بعد مرور 21 يوما من وقوع زلزال تركيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:27+0000
2023-03-02T13:27+0000
2023-03-02T13:27+0000
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وأظهر الفيديو قيام فرق الإنقاذ التركية بانتشال الحصان، الذي قفز فور خروجه من المكان الذي علق فيه لأيام بلا مأكل ومشرب.وأوضح مغردون على "تويتر"، أن الحصان خرج دون إصابات وبحالة جيدة، وتم إنقاذه بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.وظهر خلال الفيديوهات أبقار وأغنام تحت الأنقاض في حالة صحية صعبة ويبدو عليها الهزال، قبل أن يسعفها رجال الإنقاذ بتقديم المياه.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط ، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/سر-ظهور-الضوء-الأزرق-في-السماء-قبل-الزلزال-صور-وفيديو-1074035031.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
مشهد مهيب لإنقاذ حصان بقي 21 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا... فيديو
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد لحظة انتشال فرق الإنقاذ التركية لحصان من تحت الأنقاض، بعد مرور 21 يوما من وقوع زلزال تركيا.
وأظهر الفيديو قيام فرق الإنقاذ التركية بانتشال الحصان، الذي قفز فور خروجه من المكان الذي علق فيه لأيام بلا مأكل ومشرب.
وأوضح مغردون على "تويتر"، أن الحصان خرج دون إصابات وبحالة جيدة، وتم إنقاذه بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.
وظهر خلال الفيديوهات أبقار وأغنام تحت الأنقاض في حالة صحية صعبة ويبدو عليها الهزال، قبل أن يسعفها رجال الإنقاذ بتقديم المياه.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط ، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.