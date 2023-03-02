https://sputnikarabic.ae/20230302/مصر-تعلن-عن-كشف-أثري-جديد-داخل-هرم-خوفو-1074232908.html
مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو
مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو
أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، اكتشاف ممر جديد داخل الهرم الأكبر... المعروف بهرم خوفو. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:42+0000
2023-03-02T14:42+0000
2023-03-02T14:42+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/37/1045473735_0:157:2068:1320_1920x0_80_0_0_63ea4896f932d34f0ffaf745e3f10a4b.jpg
ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، فإن الممر يبلغ طوله تسعة أمتار وعرضه أكثر من مترين بقليل، وتم العثور عليه داخل الهرم خلال مشروع "سكان بيراميد" الذي يهدف إلى استكشاف آثار الجيزة باستخدام التقنيات الحديثة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2015.وبحسب الوزير، فإن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا.ويقع المجمع الأثري لهرم الجيزة المشهور عالميًا على هضبة الجيزة في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من القاهرة، ويضم المجمع، الذي يزيد عمره عن 4500 عام، ثلاثة أهرامات عظيمة من فراعنة الأسرة الرابعة من 2600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي خوفو، وخفرع، ومنقرع.كان ارتفاع هرم خوفو الأصلي 147 مترًا، وتم بناؤه من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري يزن متوسط 2.5 طن لكل منها.طالع أيضا: هرم خوفو في مصر يبعث برسائل إلى العالم... فيديو وصور
https://sputnikarabic.ae/20210326/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-وجود-هبوط-أرضي-بمحيط-هرم-خوفو-1048474919.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/37/1045473735_50:0:2019:1477_1920x0_80_0_0_cdba09b976db02ce43682f3acf751e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو
تابعنا عبر
أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، اكتشاف ممر جديد داخل الهرم الأكبر... المعروف بهرم خوفو.
ووفقا لصحيفة
الأهرام المصرية، فإن الممر يبلغ طوله تسعة أمتار وعرضه أكثر من مترين بقليل، وتم العثور عليه داخل الهرم خلال مشروع "سكان بيراميد" الذي يهدف إلى استكشاف آثار الجيزة باستخدام التقنيات الحديثة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وبحسب الوزير، فإن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا.
ويقع المجمع الأثري لهرم الجيزة المشهور عالميًا على هضبة الجيزة
في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من القاهرة، ويضم المجمع، الذي يزيد عمره عن 4500 عام، ثلاثة أهرامات عظيمة من فراعنة الأسرة الرابعة من 2600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي خوفو، وخفرع، ومنقرع.
ويعتبر هرم خوفو، هو أكبر وأقدم الأهرامات الثلاثة المبنية على هضبة الجيزة، حيث بُني في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو.
كان ارتفاع هرم خوفو الأصلي 147 مترًا، وتم بناؤه من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري يزن متوسط 2.5 طن لكل منها.