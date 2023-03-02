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معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
تمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:20+0000
2023-03-02T10:20+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.وتتميز مدرعات "بي إم بي - 3" بجميع نسخها بقدرة عالية على نقل الجنود عبر التضاريس الوعرة والموانع المائية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن الاعتماد على مدرعات "بي إم بي - 3" في تنفيذ العديد من المهام العسكرية التي تشمل:وتمتلك مدرعات "بي إم بي - 3" تسليحا متنوعا يضم:ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد المدرعة "بي إم بي - 3" بأنظمة رؤية متنوعة للعمل على مدار اليوم بكفاءة حتى في ظروف الرؤية المتدنية.كما تمتلك المدرعة الروسية نظامًا خاصًا للتصويب يسمح لها بتحديد الهدف وتعقبه وإطلاق النار عليه أثناء الحركة، مما يمنحها قدرة هجومية مميزة وقدرة أكبر على المناورة.ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي إم بي - 3"؟يذكر أن روسيا عرضت عدة نسخ من المدرعة "بي إم بي - 3" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230124/تصل-إلى-العدو-في-البر-والبحر-مدرعة-برمائية-روسية-بقدرات-خارقة-1072662714.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023

معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور

10:20 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
المدرعة الروسية بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.
وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.
وتتميز مدرعات "بي إم بي - 3" بجميع نسخها بقدرة عالية على نقل الجنود عبر التضاريس الوعرة والموانع المائية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
المدرعة الروسية بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
© Sputnik . Alaa - Almotairy

ويمكن الاعتماد على مدرعات "بي إم بي - 3" في تنفيذ العديد من المهام العسكرية التي تشمل:

ناقلة جنود برية وبرمائية.
مركبة مضادة للدبابات.
مركبة دعم نيراني.
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وتمتلك مدرعات "بي إم بي - 3" تسليحا متنوعا يضم:

مدفع رئيسي عيار 100 مم.
قاذف صاروخي.
مدفع رشاش عيار 30 مم.
3 مدافع رشاشة عيار 7.62 مم.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد المدرعة "بي إم بي - 3" بأنظمة رؤية متنوعة للعمل على مدار اليوم بكفاءة حتى في ظروف الرؤية المتدنية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
المدرعة الروسية بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
كما تمتلك المدرعة الروسية نظامًا خاصًا للتصويب يسمح لها بتحديد الهدف وتعقبه وإطلاق النار عليه أثناء الحركة، مما يمنحها قدرة هجومية مميزة وقدرة أكبر على المناورة.

ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي إم بي - 3"؟

الطاقم: 3 أفراد.
عدد الجنود: من 7 إلى 9 أفراد.
الوزن القتالي: نحو 19 طنا.
السرعة على الطرق السريعة: 70 كلم/ ساعة.
السرعة خلال عبور الموانع المائية: 10 كلم/ ساعة.
المدى دون إعادة التزود بالوقود: 600 كيلومتر.
يذكر أن روسيا عرضت عدة نسخ من المدرعة "بي إم بي - 3" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
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