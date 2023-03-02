معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.
وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.
وتتميز مدرعات "بي إم بي - 3" بجميع نسخها بقدرة عالية على نقل الجنود عبر التضاريس الوعرة والموانع المائية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويمكن الاعتماد على مدرعات "بي إم بي - 3" في تنفيذ العديد من المهام العسكرية التي تشمل:
ناقلة جنود برية وبرمائية.
مركبة مضادة للدبابات.
مركبة دعم نيراني.
24 يناير, 16:08 GMT
وتمتلك مدرعات "بي إم بي - 3" تسليحا متنوعا يضم:
مدفع رئيسي عيار 100 مم.
قاذف صاروخي.
مدفع رشاش عيار 30 مم.
3 مدافع رشاشة عيار 7.62 مم.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد المدرعة "بي إم بي - 3" بأنظمة رؤية متنوعة للعمل على مدار اليوم بكفاءة حتى في ظروف الرؤية المتدنية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
كما تمتلك المدرعة الروسية نظامًا خاصًا للتصويب يسمح لها بتحديد الهدف وتعقبه وإطلاق النار عليه أثناء الحركة، مما يمنحها قدرة هجومية مميزة وقدرة أكبر على المناورة.
ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي إم بي - 3"؟
الطاقم: 3 أفراد.
عدد الجنود: من 7 إلى 9 أفراد.
الوزن القتالي: نحو 19 طنا.
السرعة على الطرق السريعة: 70 كلم/ ساعة.
السرعة خلال عبور الموانع المائية: 10 كلم/ ساعة.
المدى دون إعادة التزود بالوقود: 600 كيلومتر.
يذكر أن روسيا عرضت عدة نسخ من المدرعة "بي إم بي - 3" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
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