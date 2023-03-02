معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور
12:26 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تمثل بنادق القنص سلاحا مهما في الحروب البرية وتعتمد عليها الجيوش في تنفيذ مهام محددة ذات قيمة عالية لفتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو أو لتغطية أفراد القوات الخاصة أثناء اقتحام بعض مواقعه.
وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من بنادق القنص، ومنها الصين التي تطور بندقية تحمل الاسم الكودي "سي إس / إل آر - 13 إيه".
21 سبتمبر 2022, 10:38 GMT
وتم تصميم "إل آر - 13" بنظام تعمير يدوي يتطلب سحب أجزائها الميكانيكية لفتح وإغلاق السبطانة (ماسورة إطلاق النار)، حسبما ذكر موقع "سي جيه إيه آي إي" الصيني.
ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص الصينية "إل آر - 13"؟
عيار الطقات: (12.7 * 99 مم).
نظام التعمير: يدوي.
سعة مخزن الطلقات: 5 طلقات.
الوزن الإجمالي: 13 كغ.
الطول الكلي: 155 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 90 سم.
المدى المؤثر ضد الأفراد: ألف متر.
المدى المؤثر: 1000 إلى 1500 متر وفقا لنوع الهدف.
سرعة الطلقة: 835 متر/ الثانية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
ولفت الموقع إلى أن بندقية القنص الصينية يمكن استخدامها بكفاءة بمعدل إطلاق يصل إلى 3 آلاف طلقة خلال عمرها الافتراضي.
كما تشير الإحصاءات إلى أن سرعة الرصاصة الخاصة بها تقدر بنحو (3 ماخ) أي 3 أضعاف سرعة الصوت تقريبا.
يذكر أن الصين عرضت هذه البندقية خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
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