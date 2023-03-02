https://sputnikarabic.ae/20230302/معلومات-عن-بندقية-القنص-الصينية-إل-آر---13-صور-1074222618.html

معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور

معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور

تمثل بنادق القنص سلاحا مهما في الحروب البرية وتعتمد عليها الجيوش في تنفيذ مهام محددة ذات قيمة عالية لفتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو أو لتغطية أفراد القوات... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T12:26+0000

2023-03-02T12:26+0000

2023-03-02T12:27+0000

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وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من بنادق القنص، ومنها الصين التي تطور بندقية تحمل الاسم الكودي "سي إس / إل آر - 13 إيه".وتم تصميم "إل آر - 13" بنظام تعمير يدوي يتطلب سحب أجزائها الميكانيكية لفتح وإغلاق السبطانة (ماسورة إطلاق النار)، حسبما ذكر موقع "سي جيه إيه آي إي" الصيني.ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص الصينية "إل آر - 13"؟ولفت الموقع إلى أن بندقية القنص الصينية يمكن استخدامها بكفاءة بمعدل إطلاق يصل إلى 3 آلاف طلقة خلال عمرها الافتراضي.كما تشير الإحصاءات إلى أن سرعة الرصاصة الخاصة بها تقدر بنحو (3 ماخ) أي 3 أضعاف سرعة الصوت تقريبا.يذكر أن الصين عرضت هذه البندقية خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html

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