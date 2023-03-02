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https://sputnikarabic.ae/20230302/معلومات-عن-بندقية-القنص-الصينية-إل-آر---13-صور-1074222618.html
معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور
معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور
تمثل بنادق القنص سلاحا مهما في الحروب البرية وتعتمد عليها الجيوش في تنفيذ مهام محددة ذات قيمة عالية لفتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو أو لتغطية أفراد القوات... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:26+0000
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وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من بنادق القنص، ومنها الصين التي تطور بندقية تحمل الاسم الكودي "سي إس / إل آر - 13 إيه".وتم تصميم "إل آر - 13" بنظام تعمير يدوي يتطلب سحب أجزائها الميكانيكية لفتح وإغلاق السبطانة (ماسورة إطلاق النار)، حسبما ذكر موقع "سي جيه إيه آي إي" الصيني.ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص الصينية "إل آر - 13"؟ولفت الموقع إلى أن بندقية القنص الصينية يمكن استخدامها بكفاءة بمعدل إطلاق يصل إلى 3 آلاف طلقة خلال عمرها الافتراضي.كما تشير الإحصاءات إلى أن سرعة الرصاصة الخاصة بها تقدر بنحو (3 ماخ) أي 3 أضعاف سرعة الصوت تقريبا.يذكر أن الصين عرضت هذه البندقية خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
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رصد عسكري, الصين, آيدكس 2023, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, آيدكس 2023, أخبار العالم الآن, الأخبار

معلومات عن بندقية القنص الصينية "إل آر - 13"... صور

12:26 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
بندقية القنص الصينية سي إس / إل آر - 13 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تمثل بنادق القنص سلاحا مهما في الحروب البرية وتعتمد عليها الجيوش في تنفيذ مهام محددة ذات قيمة عالية لفتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو أو لتغطية أفراد القوات الخاصة أثناء اقتحام بعض مواقعه.
وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من بنادق القنص، ومنها الصين التي تطور بندقية تحمل الاسم الكودي "سي إس / إل آر - 13 إيه".
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وتم تصميم "إل آر - 13" بنظام تعمير يدوي يتطلب سحب أجزائها الميكانيكية لفتح وإغلاق السبطانة (ماسورة إطلاق النار)، حسبما ذكر موقع "سي جيه إيه آي إي" الصيني.

ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص الصينية "إل آر - 13"؟

عيار الطقات: (12.7 * 99 مم).
نظام التعمير: يدوي.
سعة مخزن الطلقات: 5 طلقات.
الوزن الإجمالي: 13 كغ.
الطول الكلي: 155 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 90 سم.
المدى المؤثر ضد الأفراد: ألف متر.
المدى المؤثر: 1000 إلى 1500 متر وفقا لنوع الهدف.
سرعة الطلقة: 835 متر/ الثانية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
بندقية القنص الصينية سي إس / إل 13 إيه - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
بندقية القنص الصينية سي إس / إل آر - 13 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
بندقية القنص الصينية سي إس / إل آر - 13 - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
1/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل 13 إيه"
2/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بندقية القنص الصينية "سي إس / إل آر - 13"
ولفت الموقع إلى أن بندقية القنص الصينية يمكن استخدامها بكفاءة بمعدل إطلاق يصل إلى 3 آلاف طلقة خلال عمرها الافتراضي.
كما تشير الإحصاءات إلى أن سرعة الرصاصة الخاصة بها تقدر بنحو (3 ماخ) أي 3 أضعاف سرعة الصوت تقريبا.
يذكر أن الصين عرضت هذه البندقية خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات، الأسبوع الماضي.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
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