https://sputnikarabic.ae/20230302/معلومات-عن-قاذفة-اللهب-الروسية-الثقيلة-توس---1-إيه-1074202864.html

معلومات عن قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه"

معلومات عن قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه"

تمثل راجمات الصواريخ سلاحا فعالا في المعارك البرية لأنها تمكن من يمتلكها من توجيه قوة نيرانية هائلة نحو مواقع العدو المكشوفة والمحصنة على السواء. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T07:47+0000

2023-03-02T07:47+0000

2023-03-02T07:47+0000

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وتعد قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه" أحد أخطر راجمات الصواريخ في العالم وهي مصممة لإطلاق الصواريخ الحرارية على جميع أهداف العدو في جبهات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "توس - 1 إيه" بقدرتها العالية على الحركة والمناورة في جميع التضاريس بفضل تركيبها على هيكل دبابة "تي - 90 إس".ما هي المواصفات الفنية لـ "توس - 1 إيه"؟وتتميز "توس - 1 إيه" بقدرتها على إحداث تدمير كامل لمواقع العدو المستهدفة في المدى القريب.وفي حال استخدامها بأقصى مدى، فإن إطلاق جميع صواريخها يمكن أن تدمر أهداف العدو في مساحة لا تقل عن 40 ألف متر مربع.ولفت الموقع إلى أن الصواريخ الحرارية والضغط الناتج عنها تؤدي إلى إلحاق خسائر هائلة لدى العدو عند استخدامها لقصف مواقعه.يذكر أن روسيا عرضت نموذجا من قاذفة اللهب الثقيلة "توس - 1 إيه" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في الإمارات الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230223/روسيا-تعرض-الدبابة-تي---90-إم-إس-في-آيدكس-2023-فيديو-وصور-1073948936.html

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