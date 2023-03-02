https://sputnikarabic.ae/20230302/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-24-وسو-25-ومروحية-1074221262.html

مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو 25" ومروحية

مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو 25" ومروحية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام مقاتلات روسية بإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو 25" ومروحية من طراز "مي 8". 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T11:50+0000

2023-03-02T11:50+0000

2023-03-02T12:25+0000

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وأولشانا في مقاطعة خاركوف.باالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين في هذا الاتجاه، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 14 للقوات المسلحة لأوكرانيا في القرب من منطقة كراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف.في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونيفسكوي وشيرفونوبوبوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت أنه تم تحييد ما يصل إلى 160 جنديا أوكرانيا وسبع مركبات قتالية مدرعة ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وتابعت الوزارة: "في اتجاه دونيتسك، خلال الأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات " الجنوبية" بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية، نحو 270 جنديا أوكرانيا، وست مركبات قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدافع ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا- ب" و"دي30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز اتصالات، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة: "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت وحدات مجموعة "فوستوك" من القوات هزيمة نارية معقدة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق مستوطنات أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالايا توكماشكا وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في اليوم الواحد في هذه الاتجاهات 80 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، بالإضافة إلى مدافع هاوتزرمن طراز "مستا- ب" و"دي 30".في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير 30 سيارة، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا ب" نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123 في القرب من منطقة توكاريفكا في مقاطعة خيرسون.

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