مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatاصابات خلال مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي والمواجهات تعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15عامًا)، برصاص الاحتلال الحي، وإصابة طفل آخر بجروح حرجة في الصدر".
وكان شهود عيان قد أفادوا لمراسل "سبوتنيك" بإصابة 3 فلسطينيين خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود العيان إن الاشتباكات وقعت في بلدة عزون شمالي الضفة الغربية، وقد أسفرت عن إصابة الفلسطينيين الثلاثية بجروح خطيرة.
وشهد مطلع عام 2023 تصعيدا غير مسبوقا في عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في منطقتي جنين ونابلس.
وكان شهود عيان قد أفادوا لمراسل "سبوتنيك" بإصابة 3 فلسطينيين خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود العيان إن الاشتباكات وقعت في بلدة عزون شمالي الضفة الغربية، وقد أسفرت عن إصابة الفلسطينيين الثلاثية بجروح خطيرة.
وشهد مطلع عام 2023 تصعيدا غير مسبوقا في عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في منطقتي جنين ونابلس.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا.
واجتمع ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، من أجل وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتضمن بيان اجتماع العقبة، تأكيدًا من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وعقب ساعات قليلة على اختتام أعمال اجتماع العقبة، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيستمر من دون أي تغيير.
واجتمع ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، من أجل وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتضمن بيان اجتماع العقبة، تأكيدًا من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وعقب ساعات قليلة على اختتام أعمال اجتماع العقبة، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيستمر من دون أي تغيير.