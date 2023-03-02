https://sputnikarabic.ae/20230302/منتج-يستخدمه-الكثيرون-لفائدته-الصحية-أثبت-أنه-يسبب-جلطات-قلبية-ودماغية-1074220417.html
منتج يستخدمه الكثيرون لفائدته الصحية أثبت أنه يسبب جلطات قلبية ودماغية
منتج يستخدمه الكثيرون لفائدته الصحية أثبت أنه يسبب جلطات قلبية ودماغية
كشفت دراسة جديدة عن منتج يستخدمه الكثيرون لفوائده الصحية، ثبُت أنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:00+0000
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ذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن التحلية الشعبية الخالية من السعرات الحرارية "بديل السكر" المعروف باسم الإريثريتول، يوجد بشكل طبيعي عند مستويات منخفضة في بعض النباتات، مثل العنب والفطر، ولكنه ينتج أيضا صناعيا ويضاف إلى الطعام بتركيزات أعلى، وغالبا ما يتم استخدمه لتحلية المنتجات منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات و"الكيتو"، والتي عادة ما تكون عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات. وذكرت المجلة أن غالبية المشاركين لديهم بالفعل شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، أو لديهم عوامل خطر مرتبطة بمشاكل قلبية في المستقبل، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.وبحسب المجلة، عزز الإريثريتول نشاط الصفائح الدموية، وهو نوع من خلايا الدم التي تلتصق ببعضها بعضا لتكوين الجلطات، مما يتسبب في تكوين جلطات بمعدل أسرع.ونوّهت المجلة أن الفئران التي تم حقنها بالإريثريتول، تشكلت لديها الجلطات بسرعة أكبر بعد الإصابة مما كانت عليه في الفئران التي تم حقنها بالمحلول الملحي.وأشار العلماء إلى أن عينات الدم التي أخذت من البشر الذين تناولوا مشروبا محلى بالإريثريتول، ووجدوا أن مستويات التحلية في الدم بلغت ذروتها في غضون ساعات وظلت مرتفعة لمدة يومين، وهي نسبة عالية بما يكفي بحيث يمكن أن تؤثر على تخثر الدم.وأوضحت الدراسة أن زيادة التخثر يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية لأن تدفق الدم يصبح مقيدا مع تشكل الجلطات.وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض القيود على الدراسة، لا سيما أن العديد من المشاركين كانت أعمارهم أكثر من 60 عاما، وكانوا يعانون بالفعل من أمراض القلب، مما يعني أنهم كانوا بالفعل معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، بحسب مجلة "livescience" العلمية.وبحسب المجلة، أوضح العلماء أن هناك بعض الارتباط بين تكوين الجلطة والإريثريتول، إلا أنها لم تظهر أن المركب تسبب بالفعل في حدوث سكتات دماغية، ونوبات قلبية لدى البشر.
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علوم, منوعات
منتج يستخدمه الكثيرون لفائدته الصحية أثبت أنه يسبب جلطات قلبية ودماغية
12:00 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن منتج يستخدمه الكثيرون لفوائده الصحية، ثبُت أنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن التحلية الشعبية الخالية من السعرات الحرارية "بديل السكر" المعروف باسم الإريثريتول، يوجد بشكل طبيعي عند مستويات منخفضة في بعض النباتات، مثل العنب والفطر، ولكنه ينتج أيضا صناعيا ويضاف إلى الطعام بتركيزات أعلى، وغالبا ما يتم استخدمه لتحلية المنتجات منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات و"الكيتو"، والتي عادة ما تكون عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات.
وبيّنت المجلة أن الدراسة نشرت، في 27 فبراير/ شباط، في مجلة "طب الطبيعة"، حيث قام باحثون من "كليفلاند كلينك" في ولاية أوهايو بتقييم أكثر من 4000 شخص كانوا يخضعون لاختبار إجهاد القلب، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى تركيز في الدم من التحلية الاصطناعية كانوا في خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية.
وذكرت المجلة أن غالبية المشاركين لديهم بالفعل شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، أو لديهم عوامل خطر مرتبطة بمشاكل قلبية في المستقبل، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
قال المؤلف المشارك في الدراسة ستانلي هازن طبيب القلب في "كليفلاند كلينك": "يحاول الناس القيام بشيء صحي لأنفسهم ولكن يؤذون أنفسهم دون أن يشعرون".
وبحسب المجلة، عزز الإريثريتول نشاط الصفائح الدموية، وهو نوع من خلايا الدم التي تلتصق ببعضها بعضا لتكوين الجلطات، مما يتسبب في تكوين جلطات بمعدل أسرع.
ونوّهت المجلة أن الفئران التي تم حقنها بالإريثريتول، تشكلت لديها الجلطات بسرعة أكبر بعد الإصابة مما كانت عليه في الفئران التي تم حقنها بالمحلول الملحي.
وأشار العلماء إلى أن عينات الدم التي أخذت من البشر الذين تناولوا مشروبا محلى بالإريثريتول، ووجدوا أن مستويات التحلية في الدم بلغت ذروتها في غضون ساعات وظلت مرتفعة لمدة يومين، وهي نسبة عالية بما يكفي بحيث يمكن أن تؤثر على تخثر الدم.
وأوضحت الدراسة أن زيادة التخثر يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية لأن تدفق الدم يصبح مقيدا مع تشكل الجلطات.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض القيود على الدراسة، لا سيما أن العديد من المشاركين كانت أعمارهم أكثر من 60 عاما، وكانوا يعانون بالفعل من أمراض القلب، مما يعني أنهم كانوا بالفعل معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، بحسب مجلة "livescience" العلمية.
وبحسب المجلة، أوضح العلماء أن هناك بعض الارتباط بين تكوين الجلطة والإريثريتول، إلا أنها لم تظهر أن المركب تسبب بالفعل في حدوث سكتات دماغية، ونوبات قلبية لدى البشر.