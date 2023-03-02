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https://sputnikarabic.ae/20230302/موجة-حارة-في-الأرجنتين-تسبب-انقطاع-الكهرباء-عن-الملايين-1074208363.html
موجة حارة في الأرجنتين تسبب انقطاع الكهرباء عن الملايين
موجة حارة في الأرجنتين تسبب انقطاع الكهرباء عن الملايين
تسببت الموجة الحارة التي تشهدها الأرجنتين حاليا، في اندلاع حريق طال خطوط الضغط العالي، عصر أمس الأربعاء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين تقريبا... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:42+0000
2023-03-02T09:43+0000
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ونقلت صحيفة "إندبندنت عربية" أن التيار الكهربائي عاد مرة أخرى قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى محطات المترو بعدما غرقت في الظلمة طوال ساعتين.في سياق متصل، قال وكيل وزارة الطاقة الأرجنتينية، سانتياغو يانوتي، إن حجم استهلاك الكهرباء بلغ 25 ألف ميغاواط، أمس الأربعاء، بسبب الحر الشديد، وأوضح الوزير أن انقطاع الكهرباء سببه حريق اندلع في حقل يقع على بُعد 60 كيلومترا من العاصمة قرب خطوط للتوتر العالي.وأضاف الوزير أن خطوط التوتر العالي التي تعرضت للحريق متصلة بمحطة "أتوتشا-1" للطاقة النووية التي تم وضعها خارج الخدمة كإجراء احترازي، وأدى خروجها من الخدمة إلى تراجع التغذية وبالتالي انقطاع الكهرباء في مناطق عديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230201/بايدن-تغير-المناخ-تهديد-أخطر-من-السلاح-النووي-1072938377.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

موجة حارة في الأرجنتين تسبب انقطاع الكهرباء عن الملايين

09:42 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 02.03.2023)
© AFP 2023 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Charly Triballeau
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تسببت الموجة الحارة التي تشهدها الأرجنتين حاليا، في اندلاع حريق طال خطوط الضغط العالي، عصر أمس الأربعاء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين تقريبا عن ملايين السكان في العديد من أنحاء البلاد وأنحاء من العاصمة بوينس أيرس.
ونقلت صحيفة "إندبندنت عربية" أن التيار الكهربائي عاد مرة أخرى قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى محطات المترو بعدما غرقت في الظلمة طوال ساعتين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
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1 فبراير, 05:56 GMT
في سياق متصل، قال وكيل وزارة الطاقة الأرجنتينية، سانتياغو يانوتي، إن حجم استهلاك الكهرباء بلغ 25 ألف ميغاواط، أمس الأربعاء، بسبب الحر الشديد، وأوضح الوزير أن انقطاع الكهرباء سببه حريق اندلع في حقل يقع على بُعد 60 كيلومترا من العاصمة قرب خطوط للتوتر العالي.
وأضاف الوزير أن خطوط التوتر العالي التي تعرضت للحريق متصلة بمحطة "أتوتشا-1" للطاقة النووية التي تم وضعها خارج الخدمة كإجراء احترازي، وأدى خروجها من الخدمة إلى تراجع التغذية وبالتالي انقطاع الكهرباء في مناطق عديدة.
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