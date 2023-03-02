https://sputnikarabic.ae/20230302/نيد-برايس-ليس-لدى-واشنطن-ما-تعلن-عنه-بشأن-أي-اتصالات-مرتقبة-ومحتملة-مع-وفد-روسيا-في-جنيف-1074200443.html

نيد برايس: ليس لدى واشنطن ما تعلن عنه بشأن أي اتصالات مرتقبة ومحتملة مع وفد روسيا في جنيف

نيد برايس: ليس لدى واشنطن ما تعلن عنه بشأن أي اتصالات مرتقبة ومحتملة مع وفد روسيا في جنيف

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة ما تعلن عنه بشأن أي اتصالات مرتقبة ومحتملة مع وفد روسيا في مؤتمر نزع السلاح في... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T04:00+0000

2023-03-02T04:00+0000

2023-03-02T04:00+0000

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

سلاح روسيا

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي: "ليس لدي ما أعلنه عن أي اجتماعات محتملة".في الوقت نفسه ، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك", أنه لا يستبعد إجراء اتصالات مع ممثلي الجانب الأمريكي في جنيف. ووفقا له، موسكو، على استعداد لمناقشة أي قضايا تهمهم.وأجاب برايس في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين، عمّا إذا كان مستعدا للإبلاغ عن أي شيء بخصوص نيّة الولايات المتحدة إجراء مثل هذه الاتصالات، قائلا: "إن مجموعة العشرين تعتبر مكانا صغيرا إلى حد ما، وأتوقع أن تتاح لوزير الخارجية (بيلنكن) الفرصة لحضور في نفس المكان مع زملائه الروس والصينيين، كما هو معتاد في اجتماعات المجموعة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني