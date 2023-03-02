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https://sputnikarabic.ae/20230302/هجوم-إرهابي-من-قبل-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-على-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1074227054.html
هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية
هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح الخميس، إن مجموعة مخربين دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:00+0000
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وبحسب معطيات رسمية، أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. وأسفر إطلاق النار عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.اقرأ المزيد من التفاصيل - مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائناقرأ أيضا - إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بريانسك الروسية
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية

18:00 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 07:34 GMT 03.03.2023)
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قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح الخميس، إن مجموعة مخربين دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا.
وبحسب معطيات رسمية، أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. وأسفر إطلاق النار عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات.
هجوم إرهابي من قبل مجموعات تخريبية أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.
اقرأ المزيد من التفاصيل - مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
اقرأ أيضا - إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بريانسك الروسية
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