https://sputnikarabic.ae/20230302/هل-كافأ-ميسي-لاعبي-الأرجنتين-بهواتف-ذهبية-بعد-الفوز-بكأس-العالم-1074234608.html
هل أهدى ميسي لاعبي الأرجنتين هواتف من الذهب بعد الفوز بكأس العالم؟
هل أهدى ميسي لاعبي الأرجنتين هواتف من الذهب بعد الفوز بكأس العالم؟
أفادت وسائل إعلام بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر إهداء زملائه في منتخب الأرجنتين والطاقم التدريبي، هدية ثمينة مختلفة، بعد إنجازهم الكبير بتحقيق مونديال... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T15:26+0000
2023-03-02T15:26+0000
2023-03-02T15:26+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071566714_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_f0aca6758119e63765aeeca090aa1134.jpg
وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تألقه خلال العديد من المواجهات الصعبة، قبل الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن ميسي أنفق 175 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف دولار تقريباً) لشراء 35 جهاز "آيفون 14″، لأهدائها لزملائه وطاقم العمل في المنتخب.وأضافت أن الأجهزة مصنوعة من الذهب عيار 24، ويحمل كل جهاز اسم اللاعب ورقمه، ومنقوش عليها شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعبارة "أبطال كأس العالم 2022".من جانبه، قال بن ليونز، الرئيس التنفيذي لشركة "iDesign Gold": "ليونيل تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم. وقال إنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والموظفين؛ للاحتفال بالإنجاز المذهل، لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة".فاقترح عليه ليونز فكرة الهواتف المصنوعة من الذهب والمنقوش عليها أسماء اللاعبين، ورحب ميسي بالفكرة.صحيفة إسبانية تنفيوفي وقت لاحق، زعمت صحيفة "سبورت" أن المعلومات حول هدية ميسي لزملائه غير صحيحة.وأضافت "سبورت" نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه: "ميسي ليس له أي علاقة بهذه الهدية، كما أن زملاءه لن يحصلوا عليها".ووفقا للصحيفة، فإن هذه الشركة غالبا ما تستخدم صور المشاهير من أجل الترويج لمنتجاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل، ومن أشهر هؤلاء النجوم البرازيليين نيمار دا سيلفا ورونالدينيو.
https://sputnikarabic.ae/20230227/ميسي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-1074115678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071566714_68:0:1119:788_1920x0_80_0_0_b8fa5c67192e35f42628200246b3a582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, الأخبار
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, الأخبار
هل أهدى ميسي لاعبي الأرجنتين هواتف من الذهب بعد الفوز بكأس العالم؟
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر إهداء زملائه في منتخب الأرجنتين والطاقم التدريبي، هدية ثمينة مختلفة، بعد إنجازهم الكبير بتحقيق مونديال كأس العالم 2022.
وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تألقه خلال العديد من المواجهات الصعبة، قبل الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.
وذكرت
صحيفة "ذا صن"، أن ميسي أنفق 175 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف دولار تقريباً) لشراء 35 جهاز "آيفون 14″، لأهدائها لزملائه وطاقم العمل في المنتخب.
وأضافت أن الأجهزة مصنوعة من الذهب عيار 24، ويحمل كل جهاز اسم اللاعب ورقمه، ومنقوش عليها شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعبارة "أبطال كأس العالم 2022
".
من جانبه، قال بن ليونز، الرئيس التنفيذي لشركة "iDesign Gold": "ليونيل تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم. وقال إنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والموظفين؛ للاحتفال بالإنجاز المذهل، لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة".
فاقترح عليه ليونز فكرة الهواتف المصنوعة من الذهب والمنقوش عليها أسماء اللاعبين، ورحب ميسي بالفكرة.
صحيفة إسبانية تنفي
وفي وقت لاحق، زعمت
صحيفة "سبورت" أن المعلومات حول هدية ميسي لزملائه غير صحيحة.
وقالت الصحيفة أن ما تم تداوله مؤخرا هو مجرد خدعة من رجل الأعمال الذي يمتلك تلك الشركة، حيث نجح في الحصول على الشهرة المطلوبة، بعد أن تحدثت جميع وسائل الإعلام عن شركته.
وأضافت "سبورت" نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه: "ميسي
ليس له أي علاقة بهذه الهدية، كما أن زملاءه لن يحصلوا عليها".
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الشركة غالبا ما تستخدم صور المشاهير من أجل الترويج لمنتجاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل، ومن أشهر هؤلاء النجوم البرازيليين نيمار دا سيلفا ورونالدينيو.