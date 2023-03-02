https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تنتقد-تصريحات-سموتريتش-بشأن-حوارة-غير-مسؤولة-ومثيرة-للاشمئزاز-1074198520.html
واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز
واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز
انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إنه يجب محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، واعتبرتها "غير... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T05:05+0000
2023-03-02T05:05+0000
2023-03-02T05:05+0000
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وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".
https://sputnikarabic.ae/20230226/لابيد-ميليشيات-سموتريتش-شرعت-في-حرق-حوارة-لنسف-قمة-العقبة-1074046919.html
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بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن تنتقد تصريحات سموتريتش بشأن حوارة: غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز
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انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إنه يجب محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، واعتبرتها "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وكان سموتريتش
يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".
وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".