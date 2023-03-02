https://sputnikarabic.ae/20230302/وزيرة-التجارة-الأمريكية-تيك-توك-ليس-التطبيق-الوحيد-المدعوم-من-الصين-الذي-نشعر-بالقلق-منه-1074238837.html
وزيرة التجارة الأمريكية: "تيك توك" ليس التطبيق الوحيد المدعوم من الصين الذي نشعر بالقلق منه
وزيرة التجارة الأمريكية: "تيك توك" ليس التطبيق الوحيد المدعوم من الصين الذي نشعر بالقلق منه
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تعمل مع المشرعين لإيجاد طرق لمنع البيانات التي تم جمعها من قبل العديد من... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T17:41+0000
2023-03-02T17:41+0000
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وأضافت في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "ما نقلق بشأنه هو الشركات المدعومة من الصين، التي تعمل على عشرات الملايين من الهواتف الأمريكية، بما في ذلك أفراد من الجيش، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، وكذلك المتعلقة بالبيانات، وبالمعلومات الخاطئة، وهذا لا ينطبق على "تيك توك" فقط".وتابعت ريموندو مشيرة إلى أن "هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يفكرون مليا في الطريقة الصحيحة لحماية الأمن القومي الأمريكي، وسنعمل مع الكونغرس لمعرفة الطريقة الصحيحة للتشريع لحماية أمريكا من هذه المخاوف".وكانت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، قالت في مقابلة الشهر الماضي، إن "تمرير قانون لحظر شركة صينية واحدة ليس هو السبيل للتعامل مع هذه القضية"، لافتة إلى مخاوف بشأن حرية التعبير وشعبيتها بين الناخبين الشباب.وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة.وجاء تمرير مشروع القانون بعد تصويت 24 عضوا لصالحه بينما رفض 16 آخرون المشروع.ويهدف المشروع "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتعين على كامل أعضاء مجلس النواب الأمريكي التصويت عليه.وقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.وفي أواخر العام الماضي، قرر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
https://sputnikarabic.ae/20230301/لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الأمريكي-تقر-مشروع-قانون-لحظر-تيك-توك-1074188602.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/وسط-مطالب-بحظره-بذريعة-التجسس-رئيس-تطبيق-تيك-توك-يمثل-أمام-الكونغرس-للإدلاء-بشهادته-1072887185.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة التجارة الأمريكية: "تيك توك" ليس التطبيق الوحيد المدعوم من الصين الذي نشعر بالقلق منه
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قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تعمل مع المشرعين لإيجاد طرق لمنع البيانات التي تم جمعها من قبل العديد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، التي تهدد الأمن القومي".
وأضافت في مقابلة مع وكالة
"بلومبرغ" الأمريكية: "ما نقلق بشأنه هو الشركات المدعومة من الصين، التي تعمل على عشرات الملايين من الهواتف الأمريكية، بما في ذلك أفراد من الجيش، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، وكذلك المتعلقة بالبيانات، وبالمعلومات الخاطئة، وهذا لا ينطبق على "تيك توك" فقط".
وتابعت ريموندو مشيرة إلى أن "هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يفكرون مليا في الطريقة الصحيحة لحماية الأمن القومي الأمريكي، وسنعمل مع الكونغرس لمعرفة الطريقة الصحيحة للتشريع لحماية أمريكا من هذه المخاوف".
وكانت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، قالت في مقابلة الشهر الماضي، إن "تمرير قانون لحظر شركة صينية واحدة ليس هو السبيل للتعامل مع هذه القضية"، لافتة إلى مخاوف بشأن حرية التعبير وشعبيتها بين الناخبين الشباب.
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وجاء تمرير مشروع القانون بعد تصويت 24 عضوا لصالحه بينما رفض 16 آخرون المشروع.
ويهدف المشروع "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".
وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتعين على كامل أعضاء مجلس النواب الأمريكي
التصويت عليه.
وقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.
وفي أواخر العام الماضي، قرر مجلس النواب الأمريكي
، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.
وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".