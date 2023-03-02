وزير الخارجية الصيني للافروف: نعارض تخريب محادثات السلام بمعايير مزدوجة وعقوبات وضغوط
18:51 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 19:38 GMT 02.03.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقد اجتماعا مع نظيره الصيني، تشين جانغ، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت أن الوزيرين "ناقشا أيضا الوضع الحالي حول أوكرانيا، بما في ذلك موقف وزارة الخارجية الصينية من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والتي تم بحثها في عدد من الموضوعات الدولية ذات الصلة".
Chinese FM Qin Gang met with #Russian FM Sergei Lavrov and exchanged views on the #Ukraine crisis.— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) March 2, 2023
Qin elaborated on China's basic position supporting a political solution to the crisis and opposing sabotage of the peace talks, double standards and sanctions. pic.twitter.com/w0bo49YehS
وفي لقائه مع لافروف، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، إن "الصين تدعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وتعارض تأجيج النيران وتخريب محادثات السلام بمعايير مزدوجة وعقوبات وضغوط"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية.
وأضاف أن "الصين تدعم جميع الجهود، التي تساعد على تعزيز المحادثات من أجل السلام، وستواصل لعب دور بنّاء".
وذكرت الصحيفة الصينية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب عن تقديره لموقف الصين الموضوعي والحيادي، ودورها البنّاء، قائلا إن روسيا ظلت دائما تتخذ موقفا منفتحا تجاه المفاوضات والحوار.
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ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.