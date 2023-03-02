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https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-البرازيلي-تعزيز-التبادل-التجاري-1074233927.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التبادل التجاري
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التبادل التجاري
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مباحثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T15:13+0000
2023-03-02T15:13+0000
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جاء ذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الـ 20 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب صحيفة "الشروق".وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري، هنأ نظيره البرازيلي على توليه حقيبته الوزارية ضمن حكومة جديدة برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا.وقال المتحدث الرسمي إن الوزير المصري وفييرا أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون في مجال التبادل التجاري بين الدولتين، لا سيما في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتكتل الـ"ميركسور".وعبر الجانبان عن تطلعهما لتنشيط الاتفاق، الأمر الذي يوجب تحركا بهدف زيادة الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة، الأمر الذي ينتقل بالعلاقات التجارية إلى التعاون والتكامل ويحقق قيمة مضافة للجانبين.وتبادل الوزير المصري ونظيره البرازيلي الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الغذاء.
https://sputnikarabic.ae/20230227/وصول-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-إلى-مطار-دمشق-الدولي-1074051414.html
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مصر, أخبار البرازيل , العالم العربي, الأخبار, مجموعة العشرين
مصر, أخبار البرازيل , العالم العربي, الأخبار, مجموعة العشرين

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التبادل التجاري

15:13 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مباحثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.
جاء ذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الـ 20 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب صحيفة "الشروق".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي
27 فبراير, 06:54 GMT
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري، هنأ نظيره البرازيلي على توليه حقيبته الوزارية ضمن حكومة جديدة برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا.
وقال المتحدث الرسمي إن الوزير المصري وفييرا أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون في مجال التبادل التجاري بين الدولتين، لا سيما في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتكتل الـ"ميركسور".
وعبر الجانبان عن تطلعهما لتنشيط الاتفاق، الأمر الذي يوجب تحركا بهدف زيادة الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة، الأمر الذي ينتقل بالعلاقات التجارية إلى التعاون والتكامل ويحقق قيمة مضافة للجانبين.
وتبادل الوزير المصري ونظيره البرازيلي الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الغذاء.
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