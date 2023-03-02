https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-المغربي-يكشف-عن-تعاون-بين-بلاده-وإسرائيل-والمفوضية-الأوروبية-1074229227.html
وزير الخارجية المغربي يكشف عن تعاون بين بلاده وإسرائيل والمفوضية الأوروبية
وزير الخارجية المغربي يكشف عن تعاون بين بلاده وإسرائيل والمفوضية الأوروبية
كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن توجه لدى بلاده لتعاون ثلاثي بين الرباط وتل أبيب والمفوضية الأوروبية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:26+0000
2023-03-02T13:26+0000
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ووفق تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، قال بوريطة: "هناك توجه للتعاون الثلاثي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل".تصريحات بوريطة جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار، أوليفر فاريلي.وأكد بوريطة أن بلاده تعمل على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات المالية بين الرباط والاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى النموذج التنموي الجديد في المغرب.من جهته أبدى فاريلي دعمه للإصلاحات التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن الاتحاد يعتبر الرباط أحد أعمدة الاستقرار في منطقة المتوسط.وقال المفوض الأوروبي المكلف بالحوار: "نعمل على توطيد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".ويقوم فاريلي بزيارة رسمية إلى المغرب، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما يحضر مراسم التوقيع على عدد من برامج التعاون بين الطرفين.طالع أيضا: فقدوا منذ سنوات... مئات الأسر المغربية تطالب أوروبا بكشف مصير أبنائها.. صور
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
وزير الخارجية المغربي يكشف عن تعاون بين بلاده وإسرائيل والمفوضية الأوروبية
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كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن توجه لدى بلاده لتعاون ثلاثي بين الرباط وتل أبيب والمفوضية الأوروبية.
ووفق تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، قال بوريطة: "هناك توجه للتعاون الثلاثي
بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل".
تصريحات بوريطة جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار، أوليفر فاريلي.
وأكد بوريطة أن بلاده تعمل على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
، لافتا إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات المالية بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى النموذج التنموي الجديد في المغرب.
من جهته أبدى فاريلي دعمه للإصلاحات التي يشهدها المغرب
، مؤكدا أن الاتحاد يعتبر الرباط أحد أعمدة الاستقرار في منطقة المتوسط.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالحوار: "نعمل على توطيد الشراكة
بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
ويقوم فاريلي بزيارة رسمية إلى المغرب، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما يحضر مراسم التوقيع على عدد من برامج التعاون بين الطرفين.