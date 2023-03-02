https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-الهولندي-يهدد-الدول-التي-تساعد-روسيا-عسكريا-1074212750.html
وزير الخارجية الهولندي يهدد الدول التي تساعد روسيا عسكريا
وزير الخارجية الهولندي يهدد الدول التي تساعد روسيا عسكريا
توعد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، اليوم الخميس، الصين ودولا أخرى في حال "تجاوزها الخط من خلال تسليم أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الصراع الأوكراني". 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:54+0000
2023-03-02T10:54+0000
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سبوتنيك. وتابع هوكسترا في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين: "ما أود نقله إلى كل الزملاء، بما في ذلك زميلي الصيني، هو أن الحقيقة تكمن في أن هناك دولة واحدة فقط مسؤولة، وهي روسيا، وبالتالي يجب على الجميع الامتناع بوضوح من مساعدتها عسكريا، وإلا سيكون هناك عواقب في حال تجاوزت الدول هذا الخط".يذكر أن هولندا قررت، في وقت سابق، إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام، وأعلن هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية أن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على نحو عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة"، وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، بأن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وهو قائم على تعزيز محادثات السلام وتعزيز حل سياسي للأزمة، نحن على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء الصراع الدائر.
https://sputnikarabic.ae/20230218/هولندا-تعد-بإرسال-5-ملايين-مصباح-كهربائي-موفر-للطاقة-إلى-أوكرانيا-1073676420.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار هولندا, الصين, الأخبار, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار هولندا, الصين, الأخبار, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزير الخارجية الهولندي يهدد الدول التي تساعد روسيا عسكريا
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توعد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، اليوم الخميس، الصين ودولا أخرى في حال "تجاوزها الخط من خلال تسليم أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الصراع الأوكراني".
سبوتنيك. وتابع هوكسترا في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين
: "ما أود نقله إلى كل الزملاء، بما في ذلك زميلي الصيني، هو أن الحقيقة تكمن في أن هناك دولة واحدة فقط مسؤولة، وهي روسيا، وبالتالي يجب على الجميع الامتناع بوضوح من مساعدتها عسكريا، وإلا سيكون هناك عواقب في حال تجاوزت الدول هذا الخط".
يذكر أن هولندا قررت، في وقت سابق، إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام، وأعلن هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية أن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".
وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس
في البلاد، حيث سيتعين على نحو عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة"، وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، بأن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وهو قائم على تعزيز محادثات السلام وتعزيز حل سياسي للأزمة، نحن على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء الصراع الدائر.