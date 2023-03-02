https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يقوم-بجولة-في-الشرق-الأوسط-تشمل-مصر-والأردن-وإسرائيل-1074241975.html

وزير الدفاع الأمريكي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T19:20+0000

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وقال المتحدث باسم "الدفاع الأمريكية"، بات رايدر، خلال إفادة صحفية: "سيغادر أوستن نهاية الأسبوع الحالي في زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل".وأضاف رايدر، بأن "أوستن يتطلع إلى إجراء مناقشات مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين أمريكا".يأتي الإعلان عن جولة وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، في ظل إدانة أمريكية وعربية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس، إذ وصفت وزارة الخارجية الأميركية تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة ومقززة".وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأربعاء، إن تلك التصريحات "غير مسؤولة ومقيتة ومقززة، وكما أعربنا عن إدانتنا للعنف الفلسطيني، فإننا نرفض وندين هذه التصريحات".وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء إنه يجب "محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.يُشار إلى أن بيان اجتماع العقبة، تضمّن تأكيدا من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.وعقب ساعات قليلة على اختتام أعمال اجتماع العقبة، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيستمر من دون أي تغيير.يشار إلى أن قمة النقب، هي مؤتمر انعقد يومي 27 و28 مارس/ آذار 2022 في سديه بوكير في إسرائيل، حيث استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي وقتذاك، يائير لابيد، وزراء خارجية البحرين ومصر والمغرب والإمارات، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وتناقلت وسائل إعلام مختلفة، أنباء عن استعدادات لعقد قمة "النقب 2"، بمشاركة أمريكا وإسرائيل ومصر الأردن والبحرين والإمارات، ورغم حديث وسائل إعلام عن مشاركة الأردن، إلا أنه رسميا لم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي للموضوع.

https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html

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