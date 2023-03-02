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https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-خارجية-الهند-مجموعة-الـ20-توصلت-لتوافق-في-القضايا-الرئيسية-رغم-الخلاف-حول-أوكرانيا-1074230162.html
وزير خارجية الهند: مجموعة الـ20 توصلت لتوافق في القضايا الرئيسية رغم الخلاف حول أوكرانيا
وزير خارجية الهند: مجموعة الـ20 توصلت لتوافق في القضايا الرئيسية رغم الخلاف حول أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، تمكنوا من التوصل إلى إجماع بشأن القضايا الرئيسية، رغم اختلاف وجهات النظر... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:44+0000
2023-03-02T13:44+0000
العالم
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نيودلهي - سبوتنيك. وقال جايشانكار، خلال مؤتمر صحفي: "رغم تباين الآراء بسبب وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، استطاع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموضوعات الرئيسية".وأوضح وزير الخارجية الهندي، أنه تم التطرق إلى أغلب المشكلات التي تواجهها الدول النامية، لكنه أشار إلى أن المجموعة ليس بإمكانها تقديم حلول فورية.ولفت إلى أن وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من الوصول إلى مقاربة بشأن "مسألة محددة" بسبب تباين وجهات النظر، مضيفا "المهمة ليست سهلة نظرا لاختلاف وجهات النظر في العالم".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجه اعتذارا إلى الهند، جراء السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذي تسبب بتحويل عمل مجموعة العشرين إلى "مهزلة".وقال لافروف خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حوّلوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا".وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يناقش-التعامل-بالعملات-الوطنية-مع-وزيري-خارجية-الصين-وتركيا-1074224233.html
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العالم
العالم

وزير خارجية الهند: مجموعة الـ20 توصلت لتوافق في القضايا الرئيسية رغم الخلاف حول أوكرانيا

13:44 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، تمكنوا من التوصل إلى إجماع بشأن القضايا الرئيسية، رغم اختلاف وجهات النظر حول أوكرانيا.
نيودلهي - سبوتنيك. وقال جايشانكار، خلال مؤتمر صحفي: "رغم تباين الآراء بسبب وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، استطاع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموضوعات الرئيسية".

وأشار إلى أن "الهدف الأول من هذا الاجتماع هو تسليط الضوء على المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولا سيما المشكلات التي تواجهها الاقتصادات الأكثر هشاشة في العالم".

وأوضح وزير الخارجية الهندي، أنه تم التطرق إلى أغلب المشكلات التي تواجهها الدول النامية، لكنه أشار إلى أن المجموعة ليس بإمكانها تقديم حلول فورية.
ولفت إلى أن وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من الوصول إلى مقاربة بشأن "مسألة محددة" بسبب تباين وجهات النظر، مضيفا "المهمة ليست سهلة نظرا لاختلاف وجهات النظر في العالم".
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
لافروف يناقش التعامل بالعملات الوطنية مع وزيري خارجية الصين وتركيا
12:36 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجه اعتذارا إلى الهند، جراء السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذي تسبب بتحويل عمل مجموعة العشرين إلى "مهزلة".
وقال لافروف خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حوّلوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا".
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
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