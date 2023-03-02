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https://sputnikarabic.ae/20230302/وسائل-إعلام-أسلحة-ألمانيا-تكفي-لبضعة-أيام-فقط-في-حالة-الحرب-1074203404.html
وسائل إعلام: أسلحة ألمانيا تكفي لبضعة أيام فقط في حالة الحرب
وسائل إعلام: أسلحة ألمانيا تكفي لبضعة أيام فقط في حالة الحرب
كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أسلحة "البوندسفير" قد تكون كافية فقط لبضعة أيام في حالة الحرب، وسوف يكلف ملء الفجوات ألمانيا 20 مليار يورو. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T07:49+0000
2023-03-02T07:49+0000
العالم
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وقال المنشور: "احتياطات الذخيرة لديها (ألمانيا) ضئيلة جدا لدرجة أنها ستكون كافية لبضعة أيام فقط خلال الحرب الحقيقية. ووفقًا للمسؤولين، فإن ملء الفجوات سيكلف 20 مليار يورو".ووفقًا للمنشور، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال صغير أن تصل ألمانيا قريبًا إلى هدف الناتو الذي يهدف إلى إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، سيتعين على ميزانية الدفاع أن تزيد بمقدار 10 مليارات يورو سنويًا من أجل تحقيق هذا الهدف.وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات لعدم تعويض المساعدة التي تم نقلها إلى كييف.اعترف الوزير بيستوريوس سابقًا بأن البوندسفير غير قادر على حماية ألمانيا في حالة حدوث قانون عسكري، لأنه لديه قاعدة مادية ضعيفة وعدد غير كافٍ من الموظفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بنظامي-دفاع-جوي-جديدين--1074150469.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام: أسلحة ألمانيا تكفي لبضعة أيام فقط في حالة الحرب

07:49 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Odd Andersenعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Odd Andersen
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كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أسلحة "البوندسفير" قد تكون كافية فقط لبضعة أيام في حالة الحرب، وسوف يكلف ملء الفجوات ألمانيا 20 مليار يورو.
وقال المنشور: "احتياطات الذخيرة لديها (ألمانيا) ضئيلة جدا لدرجة أنها ستكون كافية لبضعة أيام فقط خلال الحرب الحقيقية. ووفقًا للمسؤولين، فإن ملء الفجوات سيكلف 20 مليار يورو".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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ووفقًا للمنشور، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال صغير أن تصل ألمانيا قريبًا إلى هدف الناتو الذي يهدف إلى إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، سيتعين على ميزانية الدفاع أن تزيد بمقدار 10 مليارات يورو سنويًا من أجل تحقيق هذا الهدف.
وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات لعدم تعويض المساعدة التي تم نقلها إلى كييف.
اعترف الوزير بيستوريوس سابقًا بأن البوندسفير غير قادر على حماية ألمانيا في حالة حدوث قانون عسكري، لأنه لديه قاعدة مادية ضعيفة وعدد غير كافٍ من الموظفين.
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