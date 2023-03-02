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https://sputnikarabic.ae/20230302/-الزلزال-يخرج-أعدادا-هائلة-من-اليرقات-في-تركيا-فيديو-1074233161.html
الزلزال يخرج أعدادا هائلة من اليرقات في تركيا... فيديو
الزلزال يخرج أعدادا هائلة من اليرقات في تركيا... فيديو
شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشاهد غريبة لخروج أعداد هائلة من اليرقات التي غزت الأراضي الزراعية وهددت المحاصيل. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في تركيا وجود أعداد هائلة من اليرقات السوداء، التي تجمعت مع بعضها بعضا، لتشكل كتلة ضخمة على الأرض.وأكد بعض الخبراء أن انتشار هذه اليرقات سيؤدي بدوره إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب التهامها المحاصيل الزراعية بشراهة كبيرة.وربط الكثيرون في تعليقاتهم، بسبب خروج اليرقات بهذه الأعداد الكبيرة بالزلزال الذي ضرب البلاد أخيرا، الأمر الذي زاد من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان جنوبي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230302/مشهد-مهيب-لإنقاذ-حصان-بقي-21-يوما-تحت-أنقاض-زلزال-تركيا-فيديو-1074226593.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الزلزال يخرج أعدادا هائلة من اليرقات في تركيا... فيديو

14:54 GMT 02.03.2023
© Photo / unsplash/sahil muhammedيرقة تتغذى على الأعشاب
يرقة تتغذى على الأعشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Photo / unsplash/sahil muhammed
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شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشاهد غريبة لخروج أعداد هائلة من اليرقات التي غزت الأراضي الزراعية وهددت المحاصيل.
ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في تركيا وجود أعداد هائلة من اليرقات السوداء، التي تجمعت مع بعضها بعضا، لتشكل كتلة ضخمة على الأرض.

ودق المزارعون في تركيا ناقوس الخطر بسبب احتمال تلف محاصيلهم الزراعية نتيجة انتشار أعداد كبيرة من اليرقات في حقولهم جنوبي شرقي تركيا.

وأكد بعض الخبراء أن انتشار هذه اليرقات سيؤدي بدوره إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب التهامها المحاصيل الزراعية بشراهة كبيرة.
حصان داخل اسطبل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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مشهد مهيب لإنقاذ حصان بقي 21 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا... فيديو
13:27 GMT
وربط الكثيرون في تعليقاتهم، بسبب خروج اليرقات بهذه الأعداد الكبيرة بالزلزال الذي ضرب البلاد أخيرا، الأمر الذي زاد من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان جنوبي البلاد.
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