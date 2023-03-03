https://sputnikarabic.ae/20230303/آلاف-يتظاهرون-في-ألمانيا-بسبب-المناخ-1074287921.html
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ
تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T21:55+0000
2023-03-03T21:55+0000
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وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.يحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-مناخي-انخفاض-منسوب-مياه-البحر-المتوسط-لا-علاقة-له-بتسونامي-1073762688.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الأخبار, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ
21:55 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات
الضارة.
ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ
مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".
واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
يحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة
في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.