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https://sputnikarabic.ae/20230303/آلاف-يتظاهرون-في-ألمانيا-بسبب-المناخ-1074287921.html
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ
تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T21:55+0000
2023-03-03T21:56+0000
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وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.يحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-مناخي-انخفاض-منسوب-مياه-البحر-المتوسط-لا-علاقة-له-بتسونامي-1073762688.html
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الأخبار, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الأخبار, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ

21:55 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 03.03.2023)
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinisامرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021.
امرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis
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تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.
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ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".
واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
يحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.
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