https://sputnikarabic.ae/20230303/أشرف-حكيمي-يواجه-مصير-سعد-لمجرد-المحزن-والتهمة-حاضرة-1074260930.html
أشرف حكيمي يواجه مصير سعد لمجرد المحزن و"التهمة حاضرة"
أشرف حكيمي يواجه مصير سعد لمجرد المحزن و"التهمة حاضرة"
يواجه اللاعب المغربي أشرف حكيمي، مصير الفنان سعد لمجرد، حيث تم توجيه تهمة الاغتصاب، اليوم الجمعة، لنجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T11:04+0000
2023-03-03T11:04+0000
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مجتمع
رياضة
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وقال مكتب المدعي العام في نانتير، إنه تم توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى نجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي اللاعب أشرف حكيمي.ووجهت المرأة اتهامات للنجم المغربي وأكدت تعرضها "للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير/شباط الماضي".وقال محاميا الفنان المغربي، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، إنه "نظراً إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد لمجرد اليوم" الثلاثاء الحكم.وقالت المدعية إن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، "ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس"، بحسب مزاعمها.وأثار الحكم الصادر بحق الفنان المغربي جدلا واسعا في العالم العربي، حيث اعتبر الكثيرون الحكم مجحف بحق الفنان، حيث أكد البعض، أن جزءا من اللوم يقع على المرأة أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أشرف-حكيمي-يشعل-حفل-عشاء-لاعبي-المغرب-برقصة-عائلية-مع-والدته-فيديو-1071464596.html
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رياضة
أشرف حكيمي يواجه مصير سعد لمجرد المحزن و"التهمة حاضرة"
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يواجه اللاعب المغربي أشرف حكيمي، مصير الفنان سعد لمجرد، حيث تم توجيه تهمة الاغتصاب، اليوم الجمعة، لنجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.
وقال مكتب المدعي العام في نانتير، إنه تم توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى نجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي اللاعب أشرف حكيمي.
وبحسب "أ ف ب"، فقد استجوب المدّعون العامون، اللاعب المغربي، أمس الخميس، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما.
ووجهت المرأة اتهامات للنجم المغربي وأكدت تعرضها "للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير/شباط الماضي".
وتأتي قضية اللاعب المغربي بعد أيام من حدوث جدل كبير حول الحكم الصادر بحق الفنان سعد لمجرد، حيث تقدّم المغني المغربي الذي حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، على ما أعلن الثلاثاء محامياه ومصدر قضائي.
21 ديسمبر 2022, 16:54 GMT
وقال محاميا الفنان المغربي، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، إنه "نظراً إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد لمجرد اليوم" الثلاثاء الحكم.
وفي الحكم الصادر بحق الفنان المغربي، أبدت محكمة الجنايات في باريس "قناعتها" بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها "بطريقة ثابتة ودقيقة"، بحسب المزاعم.
وقالت المدعية إن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، "ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس"، بحسب مزاعمها.
وأودع الفنان المغربي السجن مباشرة في السجن، بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس، وأكد محاميا المغني أن "الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبرراً لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية" التي كان خاضعاً لها.
وأثار الحكم الصادر بحق الفنان المغربي جدلا واسعا في العالم العربي، حيث اعتبر الكثيرون الحكم مجحف بحق الفنان، حيث أكد البعض، أن جزءا من اللوم يقع على المرأة أيضا.