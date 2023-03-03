https://sputnikarabic.ae/20230303/إندونيسيا-16-قتيلا-في-حريق-بموقع-لتخزين-الوقود-في-العاصمة-جاكرتا-1074284858.html

إندونيسيا... 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا

إندونيسيا... 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا

لقي 16 شخصا مصرعهم بحريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في أحد مواقع تخزين الوقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T19:00+0000

2023-03-03T19:00+0000

2023-03-03T19:05+0000

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إندونيسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104543/81/1045438141_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_233ace505548cbd50e769444d8f65c39.jpg

وقال مسؤول في وحدة الإطفاء الرئيسية بالمدينة إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في محطة لتخزين الوقود تديرها شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بيرتامينا في العاصمة.وأظهرت لقطات بثتها محطات الإذاعة احتراق بعض المنازل ما ترك السكان القريبين في المناطق المكتظة بالسكان في حالة من الذعر وفر بعضهم مع متعلقاتهم.وقال رحمت كريستانتو، المسؤول في وحدة الإطفاء، إن اثنين من القتلى الـ16 كانوا من الأطفال، بينما أصيب 50 شخصا بينهم طفل.بينما قال هيرو بودي هارتونو القائم بأعمال حاكم جاكرتا للصحفيين إن معظم المصابين أصيبوا بحروق وأن الحكومة ستدفع تكاليف علاجهم.وسمع دوي انفجارات في لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتشد السكان في المنطقة. وقالت وكالة تخفيف الكوارث في جاكرتا، إنه تم إجلاء السكان إلى مساجد قريبة.وقال سيسواندي، 21 عاما، من سكان المنطقة، إن المشهد "كان فوضويا، حيث كنا نهرب إلى جانب ضحايا جرحى نصفهم محترق، وتسبب ذلك في حالة من الذعر بين الناس".وأفاد مركز الاتصال بمحطة الإطفاء الرئيسية في جاكرتا بأنه أرسل 51 وحدة إلى منطقة بلومبانغ في شمال العاصمة، مضيفا أن الحريق كان هائلاً.وقالت شركة برتامينا الحكومية في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث وإن جهود الإجلاء مستمرة.وأضافت الشركة أن إمدادات الوقود لمنطقة جاكرتا ظلت آمنة حيث تخطط لتحويل الإمدادات من محطات أخرى.وتبلغ سعة محطة الوقود أكثر من 300 ألف كيلولتر، وفقا لوزارة الطاقة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221116/اشتعال-النيران-في-عبارة-تقل-271-راكبا-قبالة-بالي-الإندونيسية-فيديو-1070252266.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا