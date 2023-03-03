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https://sputnikarabic.ae/20230303/إندونيسيا-16-قتيلا-في-حريق-بموقع-لتخزين-الوقود-في-العاصمة-جاكرتا-1074284858.html
إندونيسيا... 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا
إندونيسيا... 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا
لقي 16 شخصا مصرعهم بحريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في أحد مواقع تخزين الوقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T19:00+0000
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وقال مسؤول في وحدة الإطفاء الرئيسية بالمدينة إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في محطة لتخزين الوقود تديرها شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بيرتامينا في العاصمة.وأظهرت لقطات بثتها محطات الإذاعة احتراق بعض المنازل ما ترك السكان القريبين في المناطق المكتظة بالسكان في حالة من الذعر وفر بعضهم مع متعلقاتهم.وقال رحمت كريستانتو، المسؤول في وحدة الإطفاء، إن اثنين من القتلى الـ16 كانوا من الأطفال، بينما أصيب 50 شخصا بينهم طفل.بينما قال هيرو بودي هارتونو القائم بأعمال حاكم جاكرتا للصحفيين إن معظم المصابين أصيبوا بحروق وأن الحكومة ستدفع تكاليف علاجهم.وسمع دوي انفجارات في لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتشد السكان في المنطقة. وقالت وكالة تخفيف الكوارث في جاكرتا، إنه تم إجلاء السكان إلى مساجد قريبة.وقال سيسواندي، 21 عاما، من سكان المنطقة، إن المشهد "كان فوضويا، حيث كنا نهرب إلى جانب ضحايا جرحى نصفهم محترق، وتسبب ذلك في حالة من الذعر بين الناس".وأفاد مركز الاتصال بمحطة الإطفاء الرئيسية في جاكرتا بأنه أرسل 51 وحدة إلى منطقة بلومبانغ في شمال العاصمة، مضيفا أن الحريق كان هائلاً.وقالت شركة برتامينا الحكومية في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث وإن جهود الإجلاء مستمرة.وأضافت الشركة أن إمدادات الوقود لمنطقة جاكرتا ظلت آمنة حيث تخطط لتحويل الإمدادات من محطات أخرى.وتبلغ سعة محطة الوقود أكثر من 300 ألف كيلولتر، وفقا لوزارة الطاقة في البلاد.
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا

إندونيسيا... 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا

19:00 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 19:05 GMT 03.03.2023)
© AFP 2023 / Ivan Damanikرجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020.
رجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Ivan Damanik
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لقي 16 شخصا مصرعهم بحريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في أحد مواقع تخزين الوقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال مسؤول في وحدة الإطفاء الرئيسية بالمدينة إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في محطة لتخزين الوقود تديرها شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بيرتامينا في العاصمة.
وأظهرت لقطات بثتها محطات الإذاعة احتراق بعض المنازل ما ترك السكان القريبين في المناطق المكتظة بالسكان في حالة من الذعر وفر بعضهم مع متعلقاتهم.
وقال رحمت كريستانتو، المسؤول في وحدة الإطفاء، إن اثنين من القتلى الـ16 كانوا من الأطفال، بينما أصيب 50 شخصا بينهم طفل.
بينما قال هيرو بودي هارتونو القائم بأعمال حاكم جاكرتا للصحفيين إن معظم المصابين أصيبوا بحروق وأن الحكومة ستدفع تكاليف علاجهم.
وسمع دوي انفجارات في لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتشد السكان في المنطقة. وقالت وكالة تخفيف الكوارث في جاكرتا، إنه تم إجلاء السكان إلى مساجد قريبة.
وقال سيسواندي، 21 عاما، من سكان المنطقة، إن المشهد "كان فوضويا، حيث كنا نهرب إلى جانب ضحايا جرحى نصفهم محترق، وتسبب ذلك في حالة من الذعر بين الناس".
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وأفاد مركز الاتصال بمحطة الإطفاء الرئيسية في جاكرتا بأنه أرسل 51 وحدة إلى منطقة بلومبانغ في شمال العاصمة، مضيفا أن الحريق كان هائلاً.
وقالت شركة برتامينا الحكومية في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث وإن جهود الإجلاء مستمرة.
وأضافت الشركة أن إمدادات الوقود لمنطقة جاكرتا ظلت آمنة حيث تخطط لتحويل الإمدادات من محطات أخرى.
وتبلغ سعة محطة الوقود أكثر من 300 ألف كيلولتر، وفقا لوزارة الطاقة في البلاد.
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