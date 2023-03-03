https://sputnikarabic.ae/20230303/احتجاز-مواطنين-أمريكيين-بتهمة-تسليم-تقنيات-الطيران-لروسيا-1074246594.html
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T00:01+0000
2023-03-03T00:01+0000
2023-03-03T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
سلاح روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "اليوم في كانساس سيتي تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين اتُهِما بتسليمهما تقنيات الطيران لروسيا".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تدرج-37-شركة-على-قائمة-العقوبات-بما-فيها-شركات-روسيا-والصين-1074246304.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
00:01 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 00:12 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "اليوم في كانساس سيتي تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين اتُهِما بتسليمهما تقنيات الطيران لروسيا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.