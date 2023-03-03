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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/احتجاز-مواطنين-أمريكيين-بتهمة-تسليم-تقنيات-الطيران-لروسيا-1074246594.html
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T00:01+0000
2023-03-03T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
سلاح روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "اليوم في كانساس سيتي تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين اتُهِما بتسليمهما تقنيات الطيران لروسيا".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تدرج-37-شركة-على-قائمة-العقوبات-بما-فيها-شركات-روسيا-والصين-1074246304.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا

00:01 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 00:12 GMT 03.03.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: "اليوم في كانساس سيتي تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين اتُهِما بتسليمهما تقنيات الطيران لروسيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تدرج 37 شركة على قائمة العقوبات… بما فيها شركات روسيا والصين
أمس, 22:57 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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