https://sputnikarabic.ae/20230303/اختبار-غواصة-روسية-بإطلاق-صاروخ-كاليبر-وإصابة-هدفا-ساحليا-على-بعد-1000-كيلومتر-1074247501.html
اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدفا ساحليا على بعد 1000 كيلومتر
اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدفا ساحليا على بعد 1000 كيلومتر
قال أسطول المحيط الهادئ يوم الجمعة إن الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي أصابت هدفا ساحليا بإطلاق صاروخ كروز كاليبر من بحر... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T03:28+0000
2023-03-03T03:28+0000
2023-03-03T03:28+0000
العالم
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
صاروخ كاليبر
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موسكو - سبوتنيك. وأطلق طاقم غواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التابعة لأسطول المحيط الهادئ صاروخ كروز كاليبر من موقع تحت الماء كجزء من خطة التدريب القتالي في بحر اليابان.وقال المكتب الصحفي للأسطول: "تم إطلاق الصاروخ على هدف ساحلي، مما يمثل موقع إطلاق نار لخصم محاكاة. وقبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرا المنطقة المخصصة لإطلاق النار".وأضاف المكتب الصحفي أن "صاروخ كاليبر قد ضرب موقع الهدف الساحلي في حقل سوركوم التكتيكي، الواقع في منطقة خاباروفسك، في الوقت المقدر، مع تجاوز مدى إطلاق النار 1000 كيلومتر".وتابع المكتب أن منطقة إطلاق الصواريخ قد أغلقتها سفن أسطول المحيط الهادئ، وكذلك طائرات الطيران البحري والمركبات الجوية غير المأهولة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/السفينة-الصاروخية-الروسية-بويان-إم-تحمل-ضعف-عدد-صواريخ-كاليبر-1069524956.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, صاروخ كاليبر
العالم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, صاروخ كاليبر
اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدفا ساحليا على بعد 1000 كيلومتر
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قال أسطول المحيط الهادئ يوم الجمعة إن الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي أصابت هدفا ساحليا بإطلاق صاروخ كروز كاليبر من بحر اليابان على مسافة 1000 كيلومتر (621 ميلا).
موسكو - سبوتنيك
. وأطلق طاقم غواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التابعة لأسطول المحيط الهادئ صاروخ كروز كاليبر من موقع تحت الماء كجزء من خطة التدريب القتالي في بحر اليابان.
27 أكتوبر 2022, 06:54 GMT
وقال المكتب الصحفي للأسطول: "تم إطلاق الصاروخ على هدف ساحلي، مما يمثل موقع إطلاق نار لخصم محاكاة. وقبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرا المنطقة المخصصة لإطلاق النار".
وأضاف المكتب الصحفي أن "صاروخ كاليبر
قد ضرب موقع الهدف الساحلي في حقل سوركوم التكتيكي، الواقع في منطقة خاباروفسك، في الوقت المقدر، مع تجاوز مدى إطلاق النار 1000 كيلومتر".
وتابع المكتب أن منطقة إطلاق الصواريخ قد أغلقتها سفن أسطول المحيط الهادئ، وكذلك طائرات الطيران البحري والمركبات الجوية غير المأهولة.