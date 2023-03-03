عربي
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
https://sputnikarabic.ae/20230303/اكتشاف-حالة-إصابة-بـجنون-البقر-في-البرازيل-ودول-عدة-تعلق-استيراد-اللحوم-منها-1074256116.html
اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها
اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها
أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري "جنون البقر"، رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:57+0000
2023-03-03T08:57+0000
أخبار البرازيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101661/36/1016613635_0:62:3425:1988_1920x0_80_0_0_07e8eccb16662ac37b78fe705f43872d.jpg
وذكرت الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم التخلص من الحيوان.وأضاف البيان أن السلطات أجرت اختبارات لتحديد ما إذا كان قد أُصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة "غير نمطية" يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.واليوم الجمعة، كشفت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بمرض جنون البقر "غير نمطية".وأوضحت في بيان، أن التحليل الذي تم بواسطة "المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، أثبت الحالة غير العادية للإصابة، مضيفةً أنها ستسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230129/رصد-إصابات-بالحمى-القلاعية-في-56-مزرعة-أبقار-بالأردن-1072829172.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101661/36/1016613635_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_114f7ccc0b5995c2c3d91048e40cdca1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها

08:57 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev / الانتقال إلى بنك الصوربقر
بقر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري "جنون البقر"، رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا.
وذكرت الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم التخلص من الحيوان.
وأضاف البيان أن السلطات أجرت اختبارات لتحديد ما إذا كان قد أُصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة "غير نمطية" يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

وأكدت الوزارة أن الصين وإيران والأردن وتايلاند "أوقفت مؤقتاً واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، كما فرضت روسيا حظرًا على لحوم البقر المصدرة من بارا".

أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن
29 يناير, 06:48 GMT
واليوم الجمعة، كشفت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بمرض جنون البقر "غير نمطية".
وأوضحت في بيان، أن التحليل الذي تم بواسطة "المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، أثبت الحالة غير العادية للإصابة، مضيفةً أنها ستسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".

ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала