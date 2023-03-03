https://sputnikarabic.ae/20230303/اكتشاف-حالة-إصابة-بـجنون-البقر-في-البرازيل-ودول-عدة-تعلق-استيراد-اللحوم-منها-1074256116.html
اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها
اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها
أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري "جنون البقر"، رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:57+0000
2023-03-03T08:57+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم التخلص من الحيوان.وأضاف البيان أن السلطات أجرت اختبارات لتحديد ما إذا كان قد أُصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة "غير نمطية" يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.واليوم الجمعة، كشفت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بمرض جنون البقر "غير نمطية".وأوضحت في بيان، أن التحليل الذي تم بواسطة "المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، أثبت الحالة غير العادية للإصابة، مضيفةً أنها ستسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230129/رصد-إصابات-بالحمى-القلاعية-في-56-مزرعة-أبقار-بالأردن-1072829172.html
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أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
اكتشاف حالة إصابة بـ"جنون البقر" في البرازيل ودول عدة تعلق استيراد اللحوم منها
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أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري "جنون البقر"، رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا.
وذكرت
الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم التخلص من الحيوان.
وأضاف البيان أن السلطات أجرت اختبارات لتحديد ما إذا كان قد أُصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة "غير نمطية" يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.
ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.
وأكدت الوزارة أن الصين وإيران والأردن وتايلاند "أوقفت مؤقتاً واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، كما فرضت روسيا حظرًا على لحوم البقر المصدرة من بارا".
واليوم الجمعة، كشفت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بمرض جنون البقر
"غير نمطية".
وأوضحت في بيان، أن التحليل الذي تم بواسطة "المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، أثبت الحالة غير العادية للإصابة، مضيفةً أنها ستسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".
ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل
، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.