https://sputnikarabic.ae/20230303/الأمن-السوري-يفجر-عبوات-ناسفة-زرعها-إرهابيون-في-أحد-أحياء-درعا-1074275646.html
الأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء درعا
الأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء درعا
تعاملت الجهات السورية المختصة مع عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون في أحد الطرق الحيوية ضمن مدينة درعا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T15:21+0000
2023-03-03T15:21+0000
2023-03-03T15:23+0000
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درعا
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن وحدات الهندسة في الأجهزة المختصة، قامت مساء اليوم (الجمعة 3 آذار/ مارس) بالتعامل مع عبوات ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الرئيسي الذي يخترق حي "الضاحية"، بمدنية درعا.وأضاف بأن العبوتين تم تشكيلهما على هيئة قوالب إسمنتية، على غرار تلك المستخدمة في بناء محددات الأرصفة الجانبية.وأكد أن وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين من خلال إتلافهما بالتفجير عن بعد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، والتي شملت قطع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير.وأشار المراسل إلى حيوية المنطقة التي تم زرع العبوات فيها، إذ أنها تعتبر ممرا مكتظا بالسيارات يصل أحياء درعا بعضها ببعض، كما أنه يحاذي مدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة حي الضاحية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الأمن السوري, درعا
أخبار سوريا اليوم, الأمن السوري, درعا
الأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء درعا
15:21 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
تعاملت الجهات السورية المختصة مع عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون في أحد الطرق الحيوية ضمن مدينة درعا.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن وحدات الهندسة في الأجهزة المختصة، قامت مساء اليوم (الجمعة 3 آذار/ مارس) بالتعامل مع عبوات ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الرئيسي الذي يخترق حي "الضاحية"، بمدنية درعا.
وأضاف بأن العبوتين تم تشكيلهما على هيئة قوالب إسمنتية، على غرار تلك المستخدمة في بناء محددات الأرصفة الجانبية.
وأكد أن وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين من خلال إتلافهما بالتفجير عن بعد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، والتي شملت قطع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير.
وأشار المراسل إلى حيوية المنطقة التي تم زرع العبوات فيها، إذ أنها تعتبر ممرا مكتظا بالسيارات يصل أحياء درعا بعضها ببعض، كما أنه يحاذي مدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة حي الضاحية.