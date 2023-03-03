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الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الأوكراني-يستهدف-البنية-التحتية-لمدينة--أرتيوموفسك-1074263796.html
الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يقوم بتدمير جميع الجسور على مشارف مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، والتي من أجلها تدور معارك شرسة في... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T11:43+0000
2023-03-03T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقاتل من مجموعة "فاغنر" لوكالة "سبوتنيك"، "انطلاقا مما نراه، فإن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية للمدينة لإبطاء تقدمنا، الجسور، والاتصالات".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك تم محاصرتها بالكامل فعليًا.تقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
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الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك

11:43 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Stringer
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صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يقوم بتدمير جميع الجسور على مشارف مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، والتي من أجلها تدور معارك شرسة في دونباس.
وقال مقاتل من مجموعة "فاغنر" لوكالة "سبوتنيك"، "انطلاقا مما نراه، فإن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية للمدينة لإبطاء تقدمنا، الجسور، والاتصالات".

في وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أن مقاتلي المجموعة قد حاصروا أرتيوموفسك تقريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك تم محاصرتها بالكامل فعليًا.

تقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
قوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحكم الطوق على أرتيوموفسك
09:31 GMT


وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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