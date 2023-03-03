https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الأوكراني-يستهدف-البنية-التحتية-لمدينة--أرتيوموفسك-1074263796.html
الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يقوم بتدمير جميع الجسور على مشارف مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، والتي من أجلها تدور معارك شرسة في... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T11:43+0000
2023-03-03T11:43+0000
2023-03-03T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقاتل من مجموعة "فاغنر" لوكالة "سبوتنيك"، "انطلاقا مما نراه، فإن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية للمدينة لإبطاء تقدمنا، الجسور، والاتصالات".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك تم محاصرتها بالكامل فعليًا.تقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
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روسيا
الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
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صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يقوم بتدمير جميع الجسور على مشارف مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، والتي من أجلها تدور معارك شرسة في دونباس.
وقال مقاتل من مجموعة "فاغنر" لوكالة "سبوتنيك"، "انطلاقا مما نراه، فإن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية للمدينة لإبطاء تقدمنا، الجسور، والاتصالات".
في وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أن مقاتلي المجموعة قد حاصروا أرتيوموفسك تقريبا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك تم محاصرتها بالكامل فعليًا.
تقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.