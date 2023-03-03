https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-الغواصين-الأوكرانيين-في-مدينة-ميكولايف-1074247197.html
الجيش الروسي يدمر قاعدة الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف
الجيش الروسي يدمر قاعدة الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف
دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T02:23+0000
2023-03-03T02:23+0000
2023-03-03T02:33+0000
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دونيتسك، روسيا - سبوتنيك. قال أحد مقاتلي المقاومة في ميكولايف، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو أرسل إلى "سبوتنيك": "علمنا أن النازيين قرروا إنشاء وحدة تخريب غواصة في جزيرتنا مايسكي، وتم إرسال مدربين بريطانيين إلى هناك للتدريب حول كيفية استخدام الطائرات بدون طيار تحت الماء".وأضاف: "لقد مررنا إحداثيات قاعدة التدريب هذه إلى المكان المناسب، وضرب الروس الهدف في 25 فبراير".وقال إن الانفجار كان قويا جدا وكان "ينفجر لفترة طويلة"، مضيفا أن مستودع الذخيرة قد دمر بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة.ووفقا للمقاتل، كانت الطائرات بدون طيار تحت الماء تستعد لعملية تتعلق بهجوم كييف المزعوم على ترانسنيستريا.وقال: "كان من المقرر أن تهاجم الطائرات السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول خلال هجوم على ترانسنيستريا".ولم يقدم أي معلومات عن الإصابات بين المدربين البريطانيين والقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في أواخر فبراير إن أوكرانيا كثفت الاستعدادات لغزو منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، مما يشكل تهديدا لحفظة السلام الروس، مضيفة أن الجيش الروسي سيرد على ذلك بطريقة كافية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الجيش الروسي يدمر قاعدة الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف
02:23 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية.
دونيتسك، روسيا - سبوتنيك
. قال أحد مقاتلي المقاومة في ميكولايف، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو أرسل إلى "سبوتنيك": "علمنا أن النازيين قرروا إنشاء وحدة تخريب غواصة في جزيرتنا مايسكي، وتم إرسال مدربين بريطانيين إلى هناك للتدريب حول كيفية استخدام الطائرات بدون طيار تحت الماء".
وأضاف: "لقد مررنا إحداثيات قاعدة التدريب هذه إلى المكان المناسب، وضرب الروس الهدف في 25 فبراير".
وقال إن الانفجار كان قويا جدا وكان "ينفجر لفترة طويلة"، مضيفا أن مستودع الذخيرة قد دمر بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة.
ووفقا للمقاتل، كانت الطائرات بدون طيار تحت الماء تستعد لعملية تتعلق بهجوم كييف المزعوم على ترانسنيستريا.
وقال: "كان من المقرر أن تهاجم الطائرات السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول خلال هجوم على ترانسنيستريا".
ولم يقدم أي معلومات عن الإصابات بين المدربين البريطانيين والقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في أواخر فبراير إن أوكرانيا كثفت الاستعدادات لغزو منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا
، مما يشكل تهديدا لحفظة السلام الروس، مضيفة أن الجيش الروسي سيرد على ذلك بطريقة كافية.