https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html

الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل

الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T09:31+0000

2023-03-03T09:31+0000

2023-03-03T09:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.وقال: "في ليلة 2 مارس/آذار، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة أرتيوموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .

https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html

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