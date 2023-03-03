https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T09:31+0000
2023-03-03T09:31+0000
2023-03-03T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.وقال: "في ليلة 2 مارس/آذار، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة أرتيوموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .
https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html
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روسيا
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
09:31 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا.
وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك
على الفور.
وقال: "في ليلة 2 مارس/آذار، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة أرتيوموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .