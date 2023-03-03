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الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T09:31+0000
2023-03-03T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.وقال: "في ليلة 2 مارس/آذار، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة أرتيوموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .
https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html
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الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل

09:31 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 03.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا.
وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
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وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.
وقال: "في ليلة 2 مارس/آذار، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة أرتيوموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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