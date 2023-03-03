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https://sputnikarabic.ae/20230303/الخارجية-الفلسطينية-إطلاق-سراح-الإرهابيين-يثبت-أن-القضاء-الإسرائيلي-جزء-من-منظومة-الاحتلال-1074265550.html
الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح "الإرهابيين" يثبت أن القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال
الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح "الإرهابيين" يثبت أن القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات إقدام المحكمة الإسرائيلية العليا إطلاق سراح المستوطنين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T12:26+0000
2023-03-03T12:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء أمس الخميس، أن الخارجية الفلسطينية دانت تلك الخطوة الإسرائيلية كون المحكمة الإسرائيلية العليا قد أوضحت أنه لا توجد أدلة لإدانة هؤلاء الإرهابيين الإسرائيليين.وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذا القرار دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم".وحذرت الوزارة الفلسطينية من أن "مثل هذه الإجراءات تشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين"، مؤكدةً أن "قرار المحكمة الإسرائيلية تمييزي عنصري بامتياز، فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا".وفي سياق متصل، قام وفد أوروبي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.وقال المنسق الإعلامي للزيارة، كريم جبران، إن "الوفد الأوروبي المكون من القناصل الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى قرية زعترة وبلدة حفارة جنوب نابلس، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون مطلع الأسبوع".وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة قامت بالاعتداء على عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، رافقوا الوفد للمنطقة.وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظرًا على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.وأفادت مصادر عبرية، اليوم، أن الحظر والإغلاق، اللذين وقعهما قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ينتهي الساعة الثامنة من مساء اليوم.وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/وفد-أوروبي-يزور-بلدتي-حوارة-وزعترة-في-الضفة-الغربية-1074264813.html
https://sputnikarabic.ae/20230302/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1074245160.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/الأردن-دعوة-وزير-إسرائيلي-لتدمير-قرية-فلسطينية-تنذر-بعواقب-خطيرة-1074259467.html
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, نابلس
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, نابلس

الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح "الإرهابيين" يثبت أن القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال

12:26 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenرجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات إقدام المحكمة الإسرائيلية العليا إطلاق سراح المستوطنين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في حوارة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء أمس الخميس، أن الخارجية الفلسطينية دانت تلك الخطوة الإسرائيلية كون المحكمة الإسرائيلية العليا قد أوضحت أنه لا توجد أدلة لإدانة هؤلاء الإرهابيين الإسرائيليين.
فلسطينيون ينظرون إلى سيارات محترقة ومبنى مدمر في بلدة حوارة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
وفد أوروبي يزور بلدتي حوارة وزعترة في الضفة الغربية
12:12 GMT
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذا القرار دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم".
وحذرت الوزارة الفلسطينية من أن "مثل هذه الإجراءات تشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين"، مؤكدةً أن "قرار المحكمة الإسرائيلية تمييزي عنصري بامتياز، فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا".
وفي سياق متصل، قام وفد أوروبي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.
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وقال المنسق الإعلامي للزيارة، كريم جبران، إن "الوفد الأوروبي المكون من القناصل الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى قرية زعترة وبلدة حفارة جنوب نابلس، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون مطلع الأسبوع".

وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة قامت بالاعتداء على عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، رافقوا الوفد للمنطقة.

وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظرًا على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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09:56 GMT
وأفادت مصادر عبرية، اليوم، أن الحظر والإغلاق، اللذين وقعهما قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ينتهي الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.

يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.
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