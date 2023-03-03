عربي
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الداخلية-الروسية-القبض-على-مخبر-للقوات-الأوكرانية-في-خيرسون-1074255980.html
الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون
الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون
أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة خيرسون، بتوقيف مخبر للقوات المسلحة الأوكرانية؛ موضحةً أنه زوّد القوات الأوكرانية بإحداثيات تمركز... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:48+0000
2023-03-03T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقالت الإدارة الإقليمية، في بيان: "في مقاطعة خيرسون، تم إلقاء القبض على شخص عمل مخبرا للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وكان يرسل بيانات تخص أماكن تمركز العسكريين الروس، وهدد بقتل الروس".وأوضحت الشرطة أن العميل لم يتلق الأموال الموعودة، مقابل تزويده الجانب الأوكراني بإحداثيات تمركز العسكريين، كما لم يتعرض العسكريون الروس لأي قصف مدفعي.وبحسب الشرطة، فإن الموقوف هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في إحدى القرى التابعة لمنطقة نوفوترويتسكي.وسبق أن نشر تغريدات ذات طابع متطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل مقاطع فيديو تظهر إعدام أسرى من الجنود الروس.وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق في الوقائع المشار إليها، لاتخاذ قرار فيما يتعلق برفع قضية جنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنهب-متجرا-في-خيرسون-1073409745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون

08:48 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 03.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة خيرسون، بتوقيف مخبر للقوات المسلحة الأوكرانية؛ موضحةً أنه زوّد القوات الأوكرانية بإحداثيات تمركز العسكريين الروس.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقالت الإدارة الإقليمية، في بيان: "في مقاطعة خيرسون، تم إلقاء القبض على شخص عمل مخبرا للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وكان يرسل بيانات تخص أماكن تمركز العسكريين الروس، وهدد بقتل الروس".

وفي السياق، أشارت الشرطة الروسية إلى أن الموقوف تاب عن أفعاله وطلب الصفح عنه، وبعد ذلك، وتحت إشراف عناصر إنفاذ القانون، أجرى اتصالا عبر الفيديو بمسؤول "منسق" في الجيش الأوكراني.

وأوضحت الشرطة أن العميل لم يتلق الأموال الموعودة، مقابل تزويده الجانب الأوكراني بإحداثيات تمركز العسكريين، كما لم يتعرض العسكريون الروس لأي قصف مدفعي.
وبحسب الشرطة، فإن الموقوف هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في إحدى القرى التابعة لمنطقة نوفوترويتسكي.
وسبق أن نشر تغريدات ذات طابع متطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل مقاطع فيديو تظهر إعدام أسرى من الجنود الروس.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
القوات المسلحة الأوكرانية تنهب متجرا في خيرسون
12 فبراير, 09:39 GMT
وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق في الوقائع المشار إليها، لاتخاذ قرار فيما يتعلق برفع قضية جنائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала