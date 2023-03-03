https://sputnikarabic.ae/20230303/الداخلية-الروسية-القبض-على-مخبر-للقوات-الأوكرانية-في-خيرسون-1074255980.html
الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون
الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون
أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة خيرسون، بتوقيف مخبر للقوات المسلحة الأوكرانية؛ موضحةً أنه زوّد القوات الأوكرانية بإحداثيات تمركز... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:48+0000
2023-03-03T08:48+0000
2023-03-03T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقالت الإدارة الإقليمية، في بيان: "في مقاطعة خيرسون، تم إلقاء القبض على شخص عمل مخبرا للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وكان يرسل بيانات تخص أماكن تمركز العسكريين الروس، وهدد بقتل الروس".وأوضحت الشرطة أن العميل لم يتلق الأموال الموعودة، مقابل تزويده الجانب الأوكراني بإحداثيات تمركز العسكريين، كما لم يتعرض العسكريون الروس لأي قصف مدفعي.وبحسب الشرطة، فإن الموقوف هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في إحدى القرى التابعة لمنطقة نوفوترويتسكي.وسبق أن نشر تغريدات ذات طابع متطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل مقاطع فيديو تظهر إعدام أسرى من الجنود الروس.وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق في الوقائع المشار إليها، لاتخاذ قرار فيما يتعلق برفع قضية جنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنهب-متجرا-في-خيرسون-1073409745.html
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روسيا
الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون
08:48 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة خيرسون، بتوقيف مخبر للقوات المسلحة الأوكرانية؛ موضحةً أنه زوّد القوات الأوكرانية بإحداثيات تمركز العسكريين الروس.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقالت الإدارة الإقليمية، في بيان: "في مقاطعة خيرسون، تم إلقاء القبض على شخص عمل مخبرا للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وكان يرسل بيانات تخص أماكن تمركز العسكريين الروس، وهدد بقتل الروس".
وفي السياق، أشارت الشرطة الروسية إلى أن الموقوف تاب عن أفعاله وطلب الصفح عنه، وبعد ذلك، وتحت إشراف عناصر إنفاذ القانون، أجرى اتصالا عبر الفيديو بمسؤول "منسق" في الجيش الأوكراني.
وأوضحت الشرطة أن العميل لم يتلق الأموال الموعودة، مقابل تزويده الجانب الأوكراني بإحداثيات تمركز العسكريين، كما لم يتعرض العسكريون الروس لأي قصف مدفعي.
وبحسب الشرطة، فإن الموقوف هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في إحدى القرى التابعة لمنطقة نوفوترويتسكي.
وسبق أن نشر تغريدات ذات طابع متطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل مقاطع فيديو تظهر إعدام أسرى من الجنود الروس.
وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق في الوقائع المشار إليها، لاتخاذ قرار فيما يتعلق برفع قضية جنائية.