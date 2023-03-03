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الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الدفاع-الروسية-إسقاط-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-دونباس-وخيرسون--1074265308.html
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دونباس وخيرسون في يوم واحد. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T12:17+0000
2023-03-03T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قذيفة راجمات هيمارس، وأسقطت أيضًا 18 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق فارفاروفكا وكراسنوريتشينسكوي وكريمينايا وكوزيموفكا وستيلماخيفكا وزيتلوفكا في جمهورية لوغانسك ويغوروفكا وإيفانوفكا، وكيريلوفكا ونيكولسكوي في دونيتسك وأليشكي ونيكيد بيير وكرينكي ونوفايا زبرييفكا وشيرفونوبودوليا بمقاطعة خيرسون".وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 210 من الأفراد العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك.ووفقا لها، تم تدمير فان وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد، وأيضا مدفعبن من طراز دي-30 ومدفع هاوتزر دي-20. كما تم ضرب مركز اتصالات متنقل للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية من طراز"سو-24" بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تجاوزت أكثر من 70 شخصًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين، ومركبة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-20 في الـ24 ساعة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام، في هذه المناطق، أدت هجمات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك"، إلى هزيمة القوى العاملة وتدمير المعدات للجيش الأوكراني في مناطق فوديانوي وبريفولنوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-في-دونيتسك-1074174560.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون

12:17 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس
عناصر من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دونباس وخيرسون في يوم واحد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قذيفة راجمات هيمارس، وأسقطت أيضًا 18 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق فارفاروفكا وكراسنوريتشينسكوي وكريمينايا وكوزيموفكا وستيلماخيفكا وزيتلوفكا في جمهورية لوغانسك ويغوروفكا وإيفانوفكا، وكيريلوفكا ونيكولسكوي في دونيتسك وأليشكي ونيكيد بيير وكرينكي ونوفايا زبرييفكا وشيرفونوبودوليا بمقاطعة خيرسون".
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 210 من الأفراد العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
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ووفقا لها، تم تدمير فان وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد، وأيضا مدفعبن من طراز دي-30 ومدفع هاوتزر دي-20. كما تم ضرب مركز اتصالات متنقل للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية من طراز"سو-24" بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تجاوزت أكثر من 70 شخصًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين، ومركبة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-20 في الـ24 ساعة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام، في هذه المناطق، أدت هجمات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك"، إلى هزيمة القوى العاملة وتدمير المعدات للجيش الأوكراني في مناطق فوديانوي وبريفولنوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
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