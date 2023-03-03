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السعودية تهدي اليمن 30 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي في البلاد... صور
السعودية تهدي اليمن 30 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي في البلاد... صور
أعلنت المملكة العربية السعودية، تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية ذات أعلى المواصفات والمعايير إلى اليمن. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T07:39+0000
2023-03-03T08:01+0000
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وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان، الخميس، إنه "تم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي".وأضاف البيان أن ذلك سيساهم في قدرات المستشفيات والمراكز الطبية في 6 محافظات يمنية (مأرب، عدن، شبوة، حضرموت، المهرة، وتعز).وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي.ووفقا للبيان، يرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة.وتسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير احتياجات القطاع الصحي تعزيزا لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك امتدادا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة في اليمن بشتى القطاعات، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.ويقود تحالف عربي بقيادة السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للحكومة والجيش اليمني ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، بعدما سيطرت على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار

السعودية تهدي اليمن 30 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي في البلاد... صور

07:39 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 03.03.2023)
© Sputnikأزمة إنسانية مرعبة في اليمن
أزمة إنسانية مرعبة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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أعلنت المملكة العربية السعودية، تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية ذات أعلى المواصفات والمعايير إلى اليمن.
وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان، الخميس، إنه "تم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي".
وأضاف البيان أن ذلك سيساهم في قدرات المستشفيات والمراكز الطبية في 6 محافظات يمنية (مأرب، عدن، شبوة، حضرموت، المهرة، وتعز).
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي.
ووفقا للبيان، يرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة.
وتسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير احتياجات القطاع الصحي تعزيزا لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.
ويأتي ذلك امتدادا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة في اليمن بشتى القطاعات، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.
ويقود تحالف عربي بقيادة السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للحكومة والجيش اليمني ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، بعدما سيطرت على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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