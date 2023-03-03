https://sputnikarabic.ae/20230303/السفير-الروسي-في-لندن-الدبابات-الغربية-في-أوكرانيا-لا-تشكل-خطرا-على-روسيا--1074247899.html
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، آندريه كيلين، أن الدبابات التي يوردها الغرب لأوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا، على عكس أسلحة بعيدة المدى. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T05:11+0000
2023-03-03T05:11+0000
2023-03-03T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين على هواء قناة الجزيرة القطرية: "أنا لا أعتقد أنه سيكون خطراً كبيراً علينا. الخطر هو أسلحة ذات المدى البعيد، لأنها يمكن أن تصل إلى أهداف على أراضي روسيا".وأضاف: "لكن الدول امتنعت عن توريد هذا السلاح أو تقول إنها ستمتنع. فقط بريطانيا تقول بشكل مباشر أنها تعتزم تقديم سلاح بعيد المدى للجيش الأوكراني. ونحن واثقون أنه سيستخدم ضد أهداف مدنية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/شولتس-يزور-بايدن-على-خلفية-الأنباء-حول-المناظرات-بين-البلدين-بشأن-منح-كييف-دبابات-1074246909.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
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أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، آندريه كيلين، أن الدبابات التي يوردها الغرب لأوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا، على عكس أسلحة بعيدة المدى.
موسكو – سبوتنيك
. وقال كيلين على هواء قناة الجزيرة القطرية: "أنا لا أعتقد أنه سيكون خطراً كبيراً علينا. الخطر هو أسلحة ذات المدى البعيد، لأنها يمكن أن تصل إلى أهداف على أراضي روسيا".
وأضاف: "لكن الدول امتنعت عن توريد هذا السلاح أو تقول إنها ستمتنع. فقط بريطانيا تقول بشكل مباشر أنها تعتزم تقديم سلاح بعيد المدى للجيش الأوكراني. ونحن واثقون أنه سيستخدم ضد أهداف مدنية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي
الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.