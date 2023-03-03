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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/السفير-الروسي-في-لندن-الدبابات-الغربية-في-أوكرانيا-لا-تشكل-خطرا-على-روسيا--1074247899.html
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، آندريه كيلين، أن الدبابات التي يوردها الغرب لأوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا، على عكس أسلحة بعيدة المدى. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T05:11+0000
2023-03-03T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين على هواء قناة الجزيرة القطرية: "أنا لا أعتقد أنه سيكون خطراً كبيراً علينا. الخطر هو أسلحة ذات المدى البعيد، لأنها يمكن أن تصل إلى أهداف على أراضي روسيا".وأضاف: "لكن الدول امتنعت عن توريد هذا السلاح أو تقول إنها ستمتنع. فقط بريطانيا تقول بشكل مباشر أنها تعتزم تقديم سلاح بعيد المدى للجيش الأوكراني. ونحن واثقون أنه سيستخدم ضد أهداف مدنية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/شولتس-يزور-بايدن-على-خلفية-الأنباء-حول-المناظرات-بين-البلدين-بشأن-منح-كييف-دبابات-1074246909.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا

05:11 GMT 03.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant / السفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant /
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أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، آندريه كيلين، أن الدبابات التي يوردها الغرب لأوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا، على عكس أسلحة بعيدة المدى.
موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين على هواء قناة الجزيرة القطرية: "أنا لا أعتقد أنه سيكون خطراً كبيراً علينا. الخطر هو أسلحة ذات المدى البعيد، لأنها يمكن أن تصل إلى أهداف على أراضي روسيا".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات
01:40 GMT
وأضاف: "لكن الدول امتنعت عن توريد هذا السلاح أو تقول إنها ستمتنع. فقط بريطانيا تقول بشكل مباشر أنها تعتزم تقديم سلاح بعيد المدى للجيش الأوكراني. ونحن واثقون أنه سيستخدم ضد أهداف مدنية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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